11.05.2026 16:27:54

Bitmine Slows Ethereum Acquisitions To 26,659 ETH: Is Tom Lee Signaling The Top?

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Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
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