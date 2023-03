Bitwise: 60 % der Vermögensverwalter glauben, der Preis von Bitcoin steigt in den nächsten 5 Jahren!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mehr als 400 Vermögensberater haben eine Reihe von Fragen über Krypto Assets und deren Verwendung für eine Umfrage von Bitwise Asset Management beantwortet. Zu den Teilnehmern gehörten neben unabhängige Anlageberater und Vertreter führende Krypto-Börsen und Krypto-Brokern, sowie angesehene Finanzplaner aus den USA. Bitwise führt diese Umfrage bereits zum fünften Mal in Zusammenarbeit mit VettaFi, einer datengesteuerten ETF-Plattform, durch.

Unsicherheiten und begrenzter Zugang sind größten Hürden für Akzeptanz

Finanzberater trotz schwierigem Kryptomarkt stark engagiert

63 % der Befragten glauben, dass Bitcoin dieses Jahr weiter fällt

60 % denken, dass Bitcoin-Preis in fünf Jahren höher sein wird

Die Ergebnisse der Umfrage von Bitwise

Trotz einem turbulentem Jahr 2022 drängen bestimmte Teile des Krypto-Ökosystems nach vorne. So wechselte Ethereum mit The Merge problemlos zum Proof-of-Stake Konsensmechanismus mit großen Vorteilen für die Energieeffizienz und die Ausgabe von Vermögenswerten. Auch beim Kundeninteresse zeigt die Umfrage weiterhin starke Werte, denn über neunzig Prozent der Berater gaben an, letztes Jahr Fragen von ihren Kunden zum Thema Kryptowährungen erhalten zu haben.

Die wichtigste Frage war dabei: „Sollte ich eine Investition in Kryptowährungen in Betracht ziehen?“ Bei den Interessensfeldern waren es vor allem Krypto-ETFs, die auf Interesse bei den Kunden stießen. Als weiteres Ergebnis kam heraus, dass regulatorische Unsicherheiten und die Volatilität die Hauptsorgen bei Kunden sind. So gaben 65 % der Berater an, von ihren Kunden auf die regulatorischen Unsicherheiten von Kryptowährungen angesprochen worden zu sein.

Auch die Volatilität spielt eine große Rolle, was 60 % der Befragten bestätigten, da sie von ihren Kunden Bedenken hinsichtlich dieses Aspektes mitgeteilt bekamen. Als Fazit schließt Bitwise seine Umfrage mit dem Ergebnis ab, dass Ausfälle, wie die der Krypto-Börse FTX und die starke Volatilität des Marktes Hindernisse für Anleger sind, in den Kryptomarkt zu investieren. Dennoch war und ist das Interesse an Kryptos ungebrochen groß.

Weitere Key Facts aus der Umfrage

Nur 3 % der Befragten waren institutionelle Anleger

Den größten Anteil mit 47 % machten die registrierten Finanzberater aus

60 % der befragten Vermögensverwalter verwalten 50 und 100 Millionen USD

11 % verwalten mehr als 1 Milliarde USD

37 % der Befragten halten selbst Kryptos im Portfolio

75 % der Kunden der Befragten nutzen CEXs wie Coinbase

41 % davon taten dies über ihre eigenen Krypto-Wallets

Aktien-ETFs vor Bitcoin und Krypto-Fonds

Einzelne Krypto-Aktien bevorzugten nur 4 % der Kunden der Befragten

Wissen über Kryptos nimmt bei Beratern zu, nur 25 % geben mangelndes Verständnis an und 16 % mangelndes Vertrauen, um über Krypto zu sprechen.

Finanzberater kontrollieren Schätzungen zufolge in den USA ein Vermögen von über 20 Billionen USD und spielen eine Schlüsselrolle bei der Aufklärung über Kryptos.

Ethereum gewann gegenüber Bitcoin an Boden

Ungebrochen hohes Interesse an Kryptos

https://s3.amazonaws.com/static.bitwiseinvestments.com

Fazit: Kryptowährung waren, sind und bleiben aller Voraussicht nach ein interessantes Thema für Anleger. Bitwise stellt wertvolle Daten und Insights zur Verfügung, um zu verstehen, wie Vermögensverwalter und Finanzberater ihre Kunden hinsichtlich Krypto-Investments beraten bzw. wie die Kunden zu dieser Anlageform stehen. Das Ergebnis ist wenig überraschend.

Anleger sind durch Krypto-Pleiten wie die von FTX verunsichert. Die hohen Kursschwankungen gelten weiterhin als großes Hemmnis für ein Investment in Bitcoin & Co. Gut, dass es Krypto Pre-Sales gibt, denn deren Utility-Token sind im Pre-Sales besonders günstig erhältlich. Bei Love Hate Inu sieht es besonders positiv aus. Denn die Anleger aus dem Privatsektor nehmen das Projekt absolut großartig an und so wurden innerhalb von nur 5 Tagen schon mehr als 700.000 USD von Anlegern in das innovative Online-Abstimmungstool mit Vote-2-Earn investiert.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFT bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie selbst in Kryptowährungen und versteht daher die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnbergerhttps://blockchain-technologie.digital/https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/