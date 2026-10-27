Bitwise-CIO setzt auf Bitcoin vor Ethereum und Solana: Wie überzeugend ist seine Rangliste?

Der Bitwise-CIO stellt Bitcoin an die Spitze seiner Auswahl, doch seine eigenen Szenarien zeigen, welche Schwankungen und Risiken Anleger dabei aushalten müssten.

Bitcoin führt Hougans Liste für langfristige Krypto-Anleger an

Geplatzter KI-Boom könnte für Bitcoin zunächst Gegenwind bringen

Corona-Crash 2020 zeigt, wie tief Rückschläge ausfallen können

Matt Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise, nennt Bitcoin als wichtigsten Baustein für Anleger, die sich gegen Geldentwertung absichern wollen. Das sagte er Mitte Oktober im New Era Finance Podcast. Neben Bitcoin zählt er Ethereum, Solana und Chainlink zu seiner Auswahl. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie tragfähig diese Liste ist.

Hougans Auswahl im Podcast

Hougan nannte Bitcoin, Ethereum, Solana und Chainlink als wichtige Vermögenswerte für den Schutz gegen Geldentwertung und für die Tokenisierung, also die Abbildung von Vermögenswerten als digitale Token. Hyperliquid könne ebenfalls dazugehören, sagte er. Bei einem breit angelegten Schutz gegen Geldentwertung sei das Bitcoin, bei Tokenisierung sei schwer zu argumentieren, dass diese vier Assets nicht Teil des Engagements sein sollten.

Bitcoin hält er für das Asset mit dem besten Verhältnis von Risiko zu Rendite im Krypto-Bereich. Steigende Staatsschulden und -ausgaben stärkten die Rolle als Wertaufbewahrungsmittel. Als Herausforderer erwähnte er Zcash und Venice: Die Befürworter von Zcash forderten einen Platz für Privatsphäre auf dem "Mount Rushmore", während Venice dasselbe für praxisnahe KI-Anwendungen beanspruche.

Was Bitcoin in Hougans Szenarien antreibt

In seinem CIO-Memo "Choose Your Own (Macro) Adventure" schrieb Hougan Mitte Oktober, für langfristige Bitcoin-Anleger spiele der Verlauf der KI-Entwicklung keine Rolle. Jeder Pfad ende mit einem höheren Kurs. Er prüft drei Szenarien: KI-Überfluss, das Platzen der KI-Blase sowie ein moderates Weiterlaufen mit 3 Prozent Wachstum und 4 Prozent Zinsen.

Im Fall einer geplatzten Blase erwartet er, dass Bitcoin zunächst mit anderen Risikoassets fällt. Danach folgten Zinssenkungen, eine Bilanzverlängerung der Notenbanken und ein Rettungspaket, dessen Wahrscheinlichkeit er mit "nearly 100 %" beziffert, also nahezu sicher.

Im Podcast skizzierte er zudem ein Gedankenspiel mit 90 Prozent Fiat-Geld und 10 Prozent harten Vermögenswerten, vor allem Bitcoin und Gold. Setze sich dieses Denken durch, könnten massive Kapitalströme in Bitcoin fließen und den Kurs auf mehrere Hunderttausend US-Dollar treiben. Diese Aussage ist aber eine Bedingung, keine Prognose, und lebt von der Annahme, dass Geldentwertung ein dauerhaftes Thema bleibt.

Risiken und Grenzen der These

Hougan räumt ein, dass Bitcoin nicht geradlinig steigt. Beim Corona-Crash im Frühjahr 2020 fiel der Kurs binnen Tagen um 50 Prozent, bevor er sich erholte und rund das 20-Fache zulegte. Wer die These teilt, müsste also tiefe Rückschläge aushalten können.

Was Anleger beachten sollten

Für Anleger lohnt es sich, die Aussagen einzuordnen. Bitwise verdient sein Geld mit Krypto- Fonds und -ETFs, ein bullishes Szenario liegt also im geschäftlichen Interesse des Hauses. Zudem ist das Kursziel an eine Bedingung geknüpft: Es setzt voraus, dass institutionelle und private Anleger ihre Portfolios tatsächlich in großem Stil umbauen, was keineswegs ausgemacht ist. Die Volatilität bleibt hoch, Rückschläge von 50 Prozent und mehr hat Bitcoin in seiner Geschichte wiederholt erlebt, und bei den genannten Altcoins sind die Schwankungen in der Regel noch deutlich größer. Auch die These vom "digitalen Gold" ist umstritten: In Phasen von Marktstress hat sich Bitcoin bislang oft eher wie ein riskantes Technologie-Asset verhalten als wie ein sicherer Hafen.

Für die Positionierung bedeutet das: Wer die Sorge vor Geldentwertung teilt, kann eine Beimischung von Sachwerten erwägen, sollte sie aber an der eigenen Risikotragfähigkeit ausrichten statt an Kurszielen. Ein kleiner, fest definierter Anteil, der bei einem Totalverlust nicht existenzbedrohend wäre, ist für viele Privatanleger realistischer als die von Hougan genannten zehn Prozent. Innerhalb dieser Quote spricht einiges dafür, den Schwerpunkt auf Bitcoin zu legen und Altcoins allenfalls als kleinere, bewusst spekulative Positionen zu halten. Gestaffelte Käufe über einen Sparplan, regelmäßiges Rebalancing und ein Blick auf Kosten, Verwahrung und steuerliche Behandlung des gewählten Produkts helfen, Fehlentscheidungen zu vermeiden. Hougans Rangliste taugt damit, wie der Artikel selbst einräumt, als Denkanstoß, nicht als fertige Anlageentscheidung.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

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