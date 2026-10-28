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28.10.2026 18:26:24
Bitwise Predicts Bitcoin Could Hit $1.6 Million by 2036 as Four-Year Cycle Fades
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Devisenkurse
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