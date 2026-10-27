|
27.10.2026 11:05:00
BlackRock Just Announced a New Bitcoin ETF. Should You Buy it?
An interesting new asset linked to Bitcoin (CRYPTO: BTC) might make its debut soon. On Oct. 19, BlackRock (NYSE: BLK) submitted filings to the Securities and Exchange Commission (SEC) seeking permission to issue a new Bitcoin exchange-traded fund (ETF), the iShares Bitcoin Managed Protection ETF, ticker PBIT. Unlike the asset manager's other Bitcoin ETF, the iShares Bitcoin Trust, the new one, if it's approved, is intended to soften Bitcoin's declines in exchange for capping its gains, according to the filing.
But how would that work, and would it make the new ETF worth buying if the SEC gives BlackRock the go-ahead?
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,113
|
-0,0001
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
175,81
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8364
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9226
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
8,7305
|
0,0001
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.