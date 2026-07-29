29.07.2026 12:00:11

BNY to adopt blockchain technology for records in new era for Wall Street

Banks rush to embrace tokenised system blurring the lines between traditional finance and digital asset ecosystemWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Der heimische Aktienmarkt legt deutlich zu, während der deutsche Leitindex ein kleines Plus vorzuweisen hat. Die US-Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag überwiegend fester.
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