|
29.07.2026 12:00:11
BNY to adopt blockchain technology for records in new era for Wall Street
Banks rush to embrace tokenised system blurring the lines between traditional finance and digital asset ecosystemWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1474
|
0,0018
|
|
0,15
|Japanischer Yen
|
186,8995
|
-0,4105
|
|
-0,22
|Britische Pfund
|
0,8578
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9319
|
-0,0015
|
|
-0,16
|Hongkong-Dollar
|
8,9997
|
0,0113
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinspause hält an: ATX legt kräftig zu -- DAX höher -- US-Börsen stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legt deutlich zu, während der deutsche Leitindex ein kleines Plus vorzuweisen hat. Die US-Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag überwiegend fester.