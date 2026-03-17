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17.03.2026 13:00:00
Bold Prediction: Bitcoin Hits $100,000 Once Again by the End of 2026
The price of Bitcoin (CRYPTO: BTC) remains as volatile as ever. After surpassing $126,000 in 2025, the price of Bitcoin is down to about $70,000 -- the same price as in 2024.Need evidence that the price of Bitcoin -- still the most valuable cryptocurrency in the world -- will soon surge past the $100,000 mark again? Just take a look at the valuation gap between Bitcoin and physical gold.Bitcoin's price is down big since setting all-time highs last year. Gold, meanwhile, continues to set new records. Right now, gold is trading for more than $5,000 per ounce -- very close to its highest price ever.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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