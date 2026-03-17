17.03.2026 13:00:00

Bold Prediction: Bitcoin Hits $100,000 Once Again by the End of 2026

The price of Bitcoin (CRYPTO: BTC) remains as volatile as ever. After surpassing $126,000 in 2025, the price of Bitcoin is down to about $70,000 -- the same price as in 2024.Need evidence that the price of Bitcoin -- still the most valuable cryptocurrency in the world -- will soon surge past the $100,000 mark again? Just take a look at the valuation gap between Bitcoin and physical gold.Bitcoin's price is down big since setting all-time highs last year. Gold, meanwhile, continues to set new records. Right now, gold is trading for more than $5,000 per ounce -- very close to its highest price ever.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Anleger ignorieren Ölpreisanstieg: ATX und DAX schließen mit Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legte im Dienstagshandel zu. Der DAX zeigte sich ebenfalls fester. Die Erholung an der Wall Street setzt sich am Dienstag fort. An den Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich überschaubare Verluste.
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