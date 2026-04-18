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18.04.2026 12:25:00
Bold Prediction: Bitcoin Will Hit $140,000 This Year, According to This Wall Street Investment Bank
Bitcoin (CRYPTO: BTC) is currently trading at $73,000. That's 42% off its all-time high of $126,000 from October and well below where anyone thought it would be in 2026.Yet optimism hasn’t disappeared. Wall Street investment bank TD Cowen, a unit of Toronto-Dominion Bank, still thinks Bitcoin could hit $140,000 by the end of the year.Could Bitcoin really double in value this year? And, if so, what's the best way to position yourself for Bitcoin's upside?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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