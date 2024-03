BOME Kurs Prognose: Wie geht es nach der ersten Rallye für Book Of Meme weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nach der ersten beeindruckenden Rallye von Book Of Meme (BOME) steht die Kryptowelt vor der spannenden Frage: Was bringt die Zukunft für diesen neu aufgetauchten Solana-Memecoin? BOME hat inmitten einer allgemeinen Marktkorrektur einen bemerkenswerten Hype und eine Kursexplosion erlebt, die ihn in die Top 100 der Kryptowährungen katapultiert hat. Mit einer beeindruckenden Performance seit seinem Start ist das Interesse groß, ob BOME seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann oder ob eine Korrektur bevorsteht.

BOME hat gigantischen Hype generiert, der für regelrechte Kursexplosion sorgte

Der Kryptomarkt erlebte in den letzten Tagen eine signifikante Korrektur. Nachdem Bitcoin ein Allzeithoch von über 73.000 Dollar erreicht hatte, erlebte der Markt eine scharfe Korrektur um durchschnittlich über 10 Prozent, wobei Bitcoin heute nur noch knapp über 66.000 Dollar steht. In diesem schwierigen Marktumfeld hat sich jedoch ein neuer Solana-Memecoin namens BOME bemerkenswert gegen den negativen Trend gestellt.

Während viele andere führende Kryptowährungen erhebliche Wertverluste hinnehmen mussten, startete dieser Coin mit einer starken Rallye. Seit seinem Listing auf CoinMarketCap am 14. März ist der Kurs von unter 0,001 Dollar auf ein neues Allzeithoch von 0,028 Dollar gestiegen, was einem Anstieg von über 2500 Prozent seit seinem Start entspricht. Die Entwicklung hat seine Marktkapitalisierung in den ersten Tagen exponentiell gesteigert.

Aktuell konsolidiert BOME seine beeindruckenden Gewinne, und der Kurs ist seit gestern leicht auf 0,019 Dollar gefallen, liegt damit jedoch immer noch über 1900 Prozent über seinem Startwert. Dadurch hat es BOME geschafft, auf Anhieb in die Top 100 der Kryptowährungen zu schießen. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,055 Milliarden Dollar belegt er derzeit Rang 95 unter allen Coins. Noch bemerkenswerter ist jedoch das Handelsvolumen, das selbst in der Seitwärtsbewegung der letzten 24 Stunden um 80 Prozent angestiegen ist und aktuell bei über 4,8 Milliarden Dollar liegt – fast das Fünffache seiner Marktkapitalisierung.

Mit der Konsolidierung scheint sich eine erste leicht steigende Supportlinie für BOME zwischen 0,017 und 0,019 Dollar gebildet zu haben, die den Kurs bisher vor einem größeren Rücksetzer bewahrt hat. Anleger stehen nun vor der Frage, ob dieser Support halten wird und BOME seine Rallye fortsetzen kann.

Kann sich die Rallye fortsetzen oder kommt nun eine ebenso scharfe Korrektur?

Bei der Betrachtung des zukünftigen Kursverlaufs von jungen Kryptowährungen, die gerade erst beginnen, sich auf dem Markt zu etablieren, eröffnen sich typischerweise sowohl bullische als auch bearische Szenarien. Die Vorhersage des Kursverlaufs gestaltet sich jedoch besonders schwierig, da die Datenlage bei solch jungen Coins sehr begrenzt ist und es an langfristigen Preistrends fehlt.

Bullisches Szenario: Im optimistischen Fall, wenn das Support-Niveau zwischen 0,017 und 0,019 Dollar gehalten werden kann, steht BOME möglicherweise am Beginn der nächsten Phase seiner aktuellen Rallye, die das Erreichen eines neuen Allzeithochs beinhalten könnte. Ein Durchbrechen der 0,03-Dollar-Marke würde den Coin erneut in eine Phase der Preisfindung führen und könnte einen neuen Social-Media-Hype entfachen.

Das könnte zu einer Rallye führen, die ähnlich bedeutend wäre wie jene, die PEPE, WIF und andere Coins in den letzten Wochen erlebt haben. Die Marktkapitalisierung von BOME könnte dabei leicht um das Fünf- bis Zehnfache ansteigen, was den Kurs sogar über das 0,1-Dollar-Niveau heben würde. Die Möglichkeit, dass BOME die 1-Dollar-Marke knackt, bleibt allerdings fraglich, da hierfür eine größere Marktkapitalisierung benötigt würde, als Dogecoin derzeit aufweist.

Trotz der jüngsten starken Rallye besteht noch erhebliches Aufwärtspotenzial, insbesondere da Binance kürzlich angekündigt hat, BOME zu listen. Das Listing wird den Coin einer noch größeren Anlegergruppe zugänglich machen und den Kaufprozess erheblich vereinfachen. Dass Binance sich entscheidet, so kurz nach dem Launch einen Coin zu listen, spricht ebenfalls für weiteres Aufwärtspotenzial.

Bearisches Szenario: Investoren sollten jedoch auch ein mögliches bearisches Szenario nicht außer Acht lassen. Sollte der Kurs das aktuelle Support-Niveau durchbrechen, könnte sich die Korrektur weiter in Richtung 0,015 Dollar ausdehnen. Ein Rückfall in Richtung 0,01 Dollar wäre ebenfalls möglich. Eine derart tiefe Korrektur mag drastisch erscheinen, ist jedoch bei einem so jungen Coin keine Seltenheit.

Viele Anleger scheuen sich zu aktuellem Zeitpunkt jedoch trotz des möglichen Aufwärtspotenzials vor einem Investment in BOME, da sie bereits das Gefühl haben, den Zug verpasst zu haben. Zum Glück gibt es jedoch noch Investitionsalternativen wie beispielsweise DOGE20, die noch vor ihrem ersten Börsenlisting stehen und in die aktuell noch vergünstigt im PreSale investiert werden kann.

Auch andere Memecoins wie Dogecoin20 nehmen gerade an Fahrt auf

Das brandneue Memecoin Projekt Dogecoin20 gewinnt derzeit im Rahmen seines Presales an Fahrt. Bis jetzt wurden im Presale bereits über 1,2 Millionen USDT von einem vorläufigen Ziel von 1.366.117 USDT eingesammelt. Anleger investieren so kräftig, da der Preis von DOGE20 aktuell nur bei 0,000152 USDT pro Coin liegt. Der Presale bietet Anlegern zudem die Möglichkeit, ihre Bestände durch das Staking von DOGE20 nochmals zu vergrößern. Im Gegensatz zum originalen Dogecoin, der durch seinen unbegrenzten Supply in seinem zukünftigen Wert begrenzt ist, hat DOGE20 mit einem festen Supply einen grundsätzlich viel höheren Preisdruck.

Die DOGE20-Staking-Rewards belaufen sich auf 15 Prozent des gesamten Token-Supplys und werden über einen Zeitraum von zwei Jahren ausgezahlt. Die jeweiligen Rewards werden auf der Grundlage des Anteils am DOGE20-Staking-Pool und der aktuellen jährlichen Rendite berechnet. Mit bisher fast 5 Milliarden gestaketen DOGE20-Token können Investoren immernoch eine jährliche Rendite von 581 Prozent erwarten. Der Token soll bald auf der größten dezentralen Börse Uniswap gelauncht werden, was das beste Handelsumfeld und frühzeitige Liquidität bieten wird.

