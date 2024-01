BONK, PEPE, SHIB und DOGE im Minus, während Meme Kombat bald ausverkauft sein dürfte

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es sind unsichere Zeiten am Kryptomarkt. Während es in den letzten 2 Wochen steil bergab ging mit den meisten Top Coins, kam es gestern zur Erholung, von der einige noch immer profitieren. SOL liegt auf 24-Stunden-Sicht noch immer im Plus und auch Tron hat im selben Zeitraum mehr als 3 % Gewinn eingebracht. Bei den größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung sieht es dagegen anders aus. Hier sind die Zahlen einmal mehr rot. Derzeit sieht es nicht danach aus, als hätten Investoren hier noch viel Grund zur Hoffnung, dass es nochmal zu neuen Höchstständen kommen wird bei BONK, PEPE, SHIB oder DOGE. Dafür zeichnet sich mit Meme Kombat ($MK) ein neues Projekt ab, bei dem die Nachfrage explodiert. Der Token dürfte schon bald ausverkauft sein.

Meme Coins am absteigenden Ast?

Meme Coins sind nach wie vor ein Bereich, der aus dem Krypto-Space nicht mehr wegzudenken ist. Laut Coinmarketcap kommen die Token, die in dieser Kategorie gelistet sind, auf eine Bewertung von mehr als 19,5 Milliarden Dollar. Die Token, die oft nur zum Spaß gelauncht werden, können mehr oder weniger über Nacht Renditen einbringen, die Kleinanleger zu Millionären machen können. PEPE und BONK haben erst im Vorjahr mit der beeindruckenden Rallye auf eine Marktkapitalisierung von je mehr als einer Milliarde Dollar überzeugt, während sich DOGE und SHIB schon seit Jahren unter den 20 größten Kryptowährungen halten. Heute geht es für alle vier aber wieder steil bergab.

(Top Meme Coins – Quelle: Coinmarketcap)

Während Investoren bei Shiba Inu (SHIB) noch mit einem blauen Auge davonkommen und bisher nur Verluste von 1 % in den letzten 24 Stunden hinnehmen müssen, schaut es beim Rest schon anders aus. DOGE verliert 2,75 %, während PEPE um 3,34 % nachgibt und BONK die Liste der Verlierer einmal mehr anführt. Auch auf Wochensicht ist BONK der größte Verlierer mit einem Minus von mehr als 17 %, während sich DOGE aufgrund seiner Größe vergleichsweise stabil halten kann und nur um 3 % nachgibt.

Auch wenn viele, die zu spät zur Party gekommen sind, noch immer darauf hoffen, dass die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung nochmal explodieren und vielleicht sogar neue Allzeithochs erreichen, ist das bei allen vieren eher unwahrscheinlich. Schon im letzten Jahr hat es sich nicht unbedingt gelohnt, an DOGE und SHIB festzuhalten, da die meisten anderen Coins aus den Top 20 deutlich besser performen konnten und das wird in diesem Jahr vermutlich nicht anders sein. Ist der Hype erstmal verflogen, kommt er in der Regel nicht mehr zurück. Dafür stehen längst neue Meme Coins in den Startlöchern, die wieder Renditen von tausenden Prozent einbringen könnten, wobei derzeit vor allem Meme Kombat ($MK) in den Fokus der Anleger rückt.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Meme Kombat: Hier treten BONK, PEPE, DOGE und SHIB gegeneinander an

Mit Meme Kombat ($MK) entsteht nicht nur ein weiterer Meme Coin, sondern eine Plattform, auf der die beliebtesten Coins in spannenden Battles gegeneinander antreten, wobei die Community mit $MK-Token auf den Ausgang dieser Kämpfe wetten kann. Ein Konzept, bei dem der Hype fast schon vorprogrammiert ist, da Meme Kombat so von der Reichweite der bekanntesten Meme Coins profitieren kann, wenn die Communities der jeweiligen Projekte ihren Favoriten in der Arena unterstützen.

($MK Presale – Quelle: Meme Kombat)

Die $MK-Token sind mit einer Staking-Funktion ausgestattet und werden derzeit im Vorverkauf angeboten. Der Presale ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, wovon bereits mehr als 7,4 Millionen Dollar erreicht wurden, sodass der Token bald ausverkauft sein dürfte. Schon während des Vorverkaufs kann die Staking-Funktion genutzt werden, bei der die APY (jährliche Rendite) mit der Größe des Staking Pools variieren kann.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

Derzeit liegt die APY bei 126 %, was dazu geführt hat, dass 80 % der Käufer sich dazu entschieden haben, ihre Token in den Staking Pool einzubringen. Das entspricht mehr als 10.000 Käufern, die die Staking-Funktion bereits nutzen, wodurch schon mehr als 6,4 Millionen $MK-Token als Belohnung ausgezahlt wurden. Die APY sinkt zwar noch, wenn mehr Käufer ihre Token in den Staking Pool einbringen, kann sich aber auch langfristig noch im hohen zweistelligen Bereich einpendeln.

($MK Staking-Übersicht – Quelle: Meme Kombat)

Der hohe Anteil an gestakten Token, gemeinsam mit der Tatsache, dass die erste Battle-Saison direkt nach dem Vorverkauf beginnt, wodurch die Nachfrage nach $MK explodieren kann, führt Analysten zu der Annahme, dass der Preis nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigen könnte. Während des Vorverkaufs haben Investoren noch die Möglichkeit, zum Fixpreis einzusteigen, während es nach dem Listing an den Krpytobörsen zu erhöhter Volatilität kommen dürfte, was den Einstieg erschweren könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.











Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.