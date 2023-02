Boxweltmeisterin Savannah Marshall tritt Fight Out Move-to-Earn bei

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Die britische Boxweltmeisterin Savannah Marschall ist stolzes Mitglied des Teams der besonderen Move-to-Earn-Kryptowährung Fight Out. Mithilfe der Anwendung sollen die Nutzer die Möglichkeit geboten bekommen, sich Belohnungen für die sportlichen Leistungen im Fitnessstudio oder zu Hause zu verdienen.

Bisher konnte Fight Out über den eigenen Vorverkauf schon eine beachtliche Summe von 4 Mio. US-Dollar von den Investoren innerhalb kürzester Zeit einnehmen. Die nächste Erhöhung des Verkaufspreises findet heute am 2. Februar statt, sodass sich Interessierte besser beeilen sollten, wenn sie sparen und somit eine höhere Rendite erzielen wollen.

Mithilfe von Profisportlern wie Savannah Marshall und der außergewöhnlichen Anwendung sollen die Nutzer ihre Gesundheit und Fitness auf das nächste Level bringen. Innerhalb der App können die Nutzer ihre Trainingsleistungen über den seelengebundenen Avatar in das Metaversum übertragen.

Savannah Marschall und Fight Out streben gleichfalls nach Spitzenleistungen

Savannah Marshall wurde kürzlich erst zur WBO-Weltmeisterin im Mittelgewicht und ist ein aufstrebender Star in der Boxwelt, welcher den Erfolg zusammen mit Fight Out fortsetzen will.

In diesem Zusammenhang äußerte sie sich mit: „Der Grund, warum ich mich für eine Zusammenarbeit mit Fight Out entschieden habe, liegt darin, dass ich mich als Sportlerin ständig anstrenge, um die Beste zu sein, und Fight Out teilt dieses Streben nach Spitzenleistungen.“

Zudem ergänzte sie: „Ich fühle mich geehrt, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die für Qualität, Innovation und Leistung steht.“

Außerdem nahm sie noch mit folgenden Worten Bezug zu Fight Out: „Training und die Möglichkeit, Geld zu verdienen, sind eine großartige Idee, und ich glaube, dass die Menschen den Wert von Fight Out erkennen werden, um fit zu werden.“

Fight Out baut auf ein Team von Spitzensportlern wie Savannah Marshall, welche als Botschafter für das Web3-Projekt tätig sind. Dabei werden sie in vielfältiger Weise ein integraler Bestandteil der Plattform. So erstellen sie unter anderem Trainingsvideos und veranstalten Wettkämpfe, Herausforderungen und spezielle Events in der wachsenden Fitnessstudiokette von Fight Out.

Dabei liegt die Mission des Projekts eine wesentlich höhere Motivation der Community über das einzigartige Ökosystem zu erzielen, damit diese kampffit werden.

Fight Out nimmt Marshall als Markenbotschafterin begeistert auf

Zu der Partnerschaft mit Savannah Marshall äußerte sich Carl Jones, der CEO von Fight Out, mit den Worten: „Man kann nicht über Frauenboxen sprechen, ohne Savannah Marshall zu erwähnen. Savannah ist eine Weltklasse-Athletin und wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, Savannah in unserem Team zu haben.“

Dabei umfasst die Partnerschaft zwischen Savannah Marshall und Fight Out eine Markenkooperation und Werbekampagnen. Dabei können die Fans auf die kreative Zusammenarbeit der beiden Kooperationspartner gespannt sein. So werde künftig mehr auf den sozialen Medien und exklusiven Werbeaktionen zu sehen sein.

Mehr über Savannah Marshall

Savannah Marshall ist eine professionelle Boxerin aus Hartlepool in England. Sie konnte bereits mehrere Titel und Auszeichnungen gewinnen, wie unter anderem die WBO-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht. Zudem gilt sie als eine der besten Boxerinnen der Welt.

Mehr über Fight Out

Bei Fight Out handelt es sich um eine Move-to-Earn-Fitness-App und eine High-End-Fitnessstudiokette, welche ihren Nutzern Belohnungen für ihr sportliches Training zu Hause oder im Fitnessstudio belohnt. Dabei wird den Nutzern ein maßgeschneidertes Training entsprechend ihrer Ziele und Fähigkeiten geboten, wobei sie ihre Fortschritte und Leistungen analysieren können sowie diese in Form des digitalen Avatars repräsentiert werden.

