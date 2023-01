Brauchen Kryptowährungen ESG-Standards?

Kryptowährungen haben die Art und Weise revolutioniert, wie Menschen auf der ganzen Welt investieren und Geschäfte tätigen. Da diese digitalen Geldformen jedoch immer beliebter werden, fragen sich viele, ob es ESG-Standards geben sollte, um sicherzustellen, dass Krypto-Investitionen ethisch und nachhaltig sind. Welche Vor- und Nachteile spielen bei der Implementierung von ESG-Standards für Kryptowährungen eine Rolle?

Was sind ESG-Standards?

ESG-Standards sind eine Reihe von Richtlinien, die darauf abzielen, nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren zu fördern. Die drei Hauptsäulen von ESG sind Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. ESG steht für Environmental, Social, and Governance – zu Deutsch Umwelt, Soziales und Führung.

Umwelt (Environmental)

Umweltkriterien berücksichtigen, wie eine Firma die Umwelt schützt, einschließlich deren Richtlinien und Tätigkeiten gegen den Klimawandel.

Soziales (Social)

Soziale Kriterien beziehen sich auf Socially Responsible Investing (SRI), auch bekannt als Social Investment. Es ist die Art und Weise der Geschäfte des Unternehmens, das als sozial verantwortlich gilt.

Unternehmensführung (Governance)

Governance bezieht sich darauf, wie ein Unternehmen geführt wird. Das Leitprinzip ist, dass Vorstände und Führungskräfte gegenüber den Investoren, Mitarbeitern und der Gesellschaft im Allgemeinen des Unternehmens rechenschaftspflichtig sein sollten. Ein großes Thema innerhalb der Governance ist, wie man die Führungskräfte des Unternehmens zur Rechenschaft zieht.

Kritik an Kryptowährungen aufgrund schlechter Umweltbilanz

Kryptowährungen werden häufig wegen ihrer Auswirkungen auf die Umwelt kritisiert, da zum Mining einiger Coins ungeheuer viel Energie benötigt wird. Aufgrund ihrer Anonymität wurden sie auch mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Schließlich werden Kryptowährungen oft von dezentralisierten, autonomen Organisationen regiert, die schwer zur Rechenschaft gezogen werden können. Das ist ein negativer Faktor für Governance.

Bitcoin als schwarzes Schaf

Die Umweltauswirkungen von Bitcoin sind ein besonders umstrittenes Thema. Einige behaupten, dass das Bitcoin-Mining zu viel Energie verbraucht und daher schlecht für die Umwelt ist. Andere argumentieren, dass Bitcoin verwendet werden kann, um die CO₂-Emissionen zu reduzieren, indem traditionelle Finanzsysteme ersetzt werden.

Das Bitcoin-Mining verbraucht eine beträchtliche Menge an Energie. Im Jahr 2021 schätzte das Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) den Energieverbrauch von Bitcoin auf 110 Terawatt Stunden pro Jahr. Das entspricht dem Jahresverbrauch von Schweden. Es wird geschätzt, dass der Energieverbrauch einer Transaktion mit Bitcoin 11-mal höher ist als die von Ethereum.

Grund dafür ist der Prozess des Minings von Bitcoin selbst, der extrem viel Computerleistung erfordert. Bitcoin basiert auf dem Proof-of-Work-Algorithmus (PoW), während energieärmere Kryptowährungen inzwischen uf Proof-of-Stake (PoS) setzen. Je mehr Menschen Bitcoin minen, desto mehr Energie wird verbraucht – auch weil die Blockchain mit jeder Transaktion wächst.

Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass Bitcoin immer noch eine neue Technologie ist und ihre Umweltauswirkungen sich im Laufe der Zeit ändern könnten. Wenn Sie glauben, dass Bitcoin keinen Nutzen bietet, sehen Sie den Verbrauch dieser Menge an Energie sicherlich sehr kritisch. Gehören Sie allerdings zu den zig Millionen Menschen weltweit, die es als Instrument anerkennen, um monetärer Repression, Inflation oder Kapitalkontrollen zu entkommen, ist die Energie vermutlich sinnvoll angelegt.

Ob Bitcoin schlecht für die Umwelt ist, hängt letztendlich von Ihrer Perspektive ab. Es ist jedoch klar, dass die Kryptowährung Auswirkungen auf die Umwelt hat, die bei Investitionsentscheidungen berücksichtigt werden sollten.

Erfüllen Kryptowährungen mehr ESG-Standards, als man glaubt?

Die kurze Antwort lautet ja, Kryptowährungen erfüllen mehr ESG-Standards als wir denken. Tatsächlich übertreffen sie oft die Mindestanforderungen vieler institutioneller Anleger. Wichtig ist zu differenzieren, um welche Kryptowährungen es sich genau handelt und welchen Konsensmechanismus sie verwenden.

Hier ist ein genauerer Blick darauf, wie verschiedene digitale Assets im Vergleich zu wichtigen ESG-Kriterien abschneiden:

Klimawandel

Kryptowährungen werden oft für ihre Energieeffizienz gerügt. Ethereum arbeitet an der Umstellung auf einen Proof-of-Stake-Algorithmus, der seinen Energieverbrauch stark reduziert. Andere Kryptowährungen wie C+Charge beispielsweise setzen darauf, Anleger für das Aufladen Ihres Elektroautos mit CO 2 -Zertifikaten zu belohnen.

Wasserknappheit

Es wird kein Wasser benötigt, um Kryptowährungen abzubauen oder zu handeln. Dieser Punkt geht mit einem niedrigeren Energieverbrauch einher, denn abhängig von der Energiequelle können dafür Wasser

Biodiversitätsverlust

Auch hier ist kein Bergbau oder andere Landnutzung für digitale Assets erforderlich. Tatsächlich argumentieren einige, dass Kryptowährungen dazu beitragen könnten, die Entwaldung zu reduzieren, indem sie es den Menschen ermöglichen, Transaktionen durchzuführen, ohne Papiergeld zu benötigen.

Kinderarbeit

Bei der Produktion digitaler Assets gibt es keine Kinderarbeit.

Stakeholder Governance

Eines der wichtigsten Verkaufsargumente von Kryptowährungen ist die Dezentralisierung. Dies bedeutet, dass es keine zentrale Behörde gibt, die vorschreibt, wie diese Vermögenswerte verwendet oder verwaltet werden sollen. Stattdessen können Stakeholder Entscheidungen durch Konsensmechanismen wie Abstimmungen oder Forks treffen.

Sollten ESG-Anleger auch Kryptowährungen halten?

ESG-Anlagen sind eine Form des verantwortungsbewussten Investierens, die sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren konzentriert, um langfristig nachhaltige Renditen zu erzielen. Kryptowährungen hingegen sind digitale oder virtuelle Token, die Kryptografie verwenden, um ihre Transaktionen zu sichern und die Schaffung neuer Token zu kontrollieren. Oftmals sind Umweltfaktoren oder soziales Engagement zweitrangig.

Sollten ESG-Investoren also auch Kryptos halten? Obwohl Kryptowährungen derzeit nicht unter die traditionellen ESG-Investitionskriterien fallen, spricht einiges dafür, sie in ein ESG-Portfolio aufzunehmen. Kryptos haben das Potenzial, sich positiv auf Umwelt und Gesellschaft auszuwirken, und sie werden eher von dezentralen Gemeinschaften als von Zentralregierungen oder Banken verwaltet.

Mit der Investition in Kryptos sind Risiken verbunden, die jedoch neben den potenziellen Gewinnen berücksichtigt werden sollten. Beispielsweise kann der Wert einer Kryptowährung sehr volatil sein und einige Token können Betrug oder Diebstahl unterliegen. Da Kryptowährungen jedoch immer mehr zum Mainstream werden, ist es wahrscheinlich, dass wir mehr Regulierung und Infrastruktur sehen werden, um diese Risiken zu mindern.

Vor- und Nachteile für ESG-Kriterien

Was spricht für ESG-Standards bei Kryptowährungen und was dagegen?

Kryptowährungen können für soziale Projekte oder Umweltprojekte genutzt werden. ESG-Standards könnten mehr Anreiz für derartige Projekte geben und auch mehr Anleger animieren, in Projekte mit besonders positiven Auswirkungen zu investieren.

Die Blockchain-Technologie bietet zudem sehr hohe Transparenz. Jede Aktion ist öffentlich einsehbar, wovon Unternehmen lernen können, um für mehr Verantwortlichkeit zu sorgen.

Ein Nachteil hingegen ist die Dezentralisierung, die Governance schwer macht. Dieser eigentliche Vorteil von Kryptowährungen ist in Bezug auf ESG-Kriterien ein großer Nachteil und hindert die Etablierung solcher Standards.

ESG’s könnten sich positiv auswirken

Wenn es um ESG-Standards für Krypto geht, gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. In erster Linie stecken Kryptowährungen noch in den Kinderschuhen und daher ist es wichtig, bei der Implementierung jeglicher Art von Standards vorsichtig zu sein. Davon abgesehen gibt es aber einige Bereiche, in denen ESG-Standards für Krypto von Vorteil sein könnten.

Der vielleicht offensichtlichste Effekt der Implementierung von ESG-Standards für Krypto ist die potenzielle Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung. Darüber hinaus könnten ESG-Standards helfen, den Kryptomarkt stabiler zu machen. Indem Unternehmen für Dinge wie Umweltauswirkungen und soziale Verantwortung zur Rechenschaft gezogen werden, hätten Investoren eine bessere Vorstellung davon, welche Projekte langfristig nachhaltig sind. Dies könnte zu einem gleichmäßigeren Wachstum der Branche insgesamt führen.

Ob ESG-Standards für Krypto implementiert werden oder nicht, hängt letztendlich von jedem einzelnen Projekt oder jeder einzelnen Währung ab.

