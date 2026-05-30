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31.05.2026 01:30:38
Brian Armstrong Vs Jamie Dimon, Mark Cuban Ditches Bitcoin And Crypto Card Payments Surge: This Week In Cryptocurrency
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Devisenkurse
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Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.