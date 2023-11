Bullen bauen Druck auf, um Bitcoin auf 40.000 Dollar zu pushen, während BTCTMX 4 Millionen Dollar erreicht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich weiterhin nahe am Jahreshoch, da die Bullen erneut das Ziel von 40.000 Dollar anpeilen. Im Hype um die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung setzen auch immer mehr Trader auf den neuen Bitcoin Minetrix, der mit seinem Stake to Mine-Konzept überzeugt und über 4 Millionen Dollar umgesetzt hat.

Nach gefälschten Berichten über einen XRP-ETF, gefolgt von der nicht unerwarteten Nachricht, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eine Entscheidung über den ersten Bitcoin-ETF-Antrag, den sie in Erwägung gezogen hat, aufgeschoben hat, notiert der Bitcoin-Kurs dennoch in der Nähe des Jahreshochs.

Nach einem kurzen Rücksetzer auf 35.000 Dollar wird BTC heute bei über 37.000 Dollar gehandelt und hat in den letzten 24 Stunden um 4,2 % zugelegt. Die führende Kryptowährung hat im bisherigen Jahresverlauf 123 % zugelegt und damit viele andere Anlageklassen übertroffen.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) Preis steigt in weniger als 24 Stunden

Es sind weniger als 24 Stunden, bevor $BTCMTX in Phase 8 seines Vorverkaufs eintritt und der Preis des Tokens von 0,0116 Dollar auf 0,0117 Dollar steigt. Da jedoch nur noch 500.000 Dollar fehlen, um das Ziel der Phase 7 von 4.683.971 Dollar zu erreichen, könnte der Token bereits vor dem Ablauf des Countdowns auf der Website teurer werden. Aufgrund der steigenden Erwartungen, dass ein Bitcoin-ETF von der SEC genehmigt wird, ist auf dem Markt eine Art Panik ausgebrochen, in der jeder versucht, noch zu möglichst günstigen Preisen an Coins zu kommen.

Folglich sind an Bitcoin angelehnte Coins als alternative Anlagevorschläge gefragt. Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) tokenisiert das Cloud-Mining von Bitcoin und ist ein einzigartiger Krypto-Vermögenswert, weshalb die 4 Millionen Dollar Marke schnell erreicht wurde.

Auf der Ethereum-Blockchain aufbauend, können Nutzer von Bitcoin Minetrix den nativen Token $BTCMTX des Ökosystems staken und Cloud Mining-Credits für das Schürfen von Bitcoin zugewiesen bekommen.

Dieser Ansatz hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem vorherrschenden Cloud Mining-Modell. Ganz oben auf der Liste stehen die Benutzerfreundlichkeit, niedrige Einstiegskosten und der Ausschluss von Betrügern.

Big news! #BitcoinMinetrix proudly announces a colossal accomplishment, more than $4,000,000 raised! pic.twitter.com/neW7VEgkjJ — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) November 16, 2023

Warum die Zulassung eines Bitcoin-ETFs für Bitcoin und $BTCMTX eine so große Sache ist

Es ist nicht abzusehen, wie hoch der Bitcoin-Kurs steigen könnte, aber es sieht immer wahrscheinlicher aus, dass es zu Kurszielen weit über 100.000 Dollar kommen könnte. Die Kursziele variieren, aber die meisten Analysten glauben, dass der Bärenmarkt Geschichte ist.

Das folgende Diagramm zeigt das Verhältnis zwischen Marktwert und realisiertem Wert. Der realisierte Wert wird als der Durchschnittspreis des Bitcoin-Angebots an dem Tag gemessen, an dem ein Coin eine On-Chain-Transaktion durchführt.

Ein MVRV-Wert von mehr als 1 bedeutet, dass der durchschnittliche Bitcoin-Inhaber im Gewinn ist. Das MVRV-Verhältnis ist eine wichtige Kennzahl für die Identifizierung von Markttiefs und -hochs, und es zeigt, dass wir uns auf einen Bullenmarkt zubewegen könnten. Die linke Skala zeigt den Preis von Bitcoin logarithmisch an.

Im Klartext: Es könnte vielleicht keinen besseren Zeitpunkt geben, um in den Markt einzusteigen, und neue Token wie Bitcoin Minetrix sind eine verlockende Möglichkeit, den Bullenzyklus zu nutzen.

Als BlackRock bekannt gab, dass es die Auflegung eines Bitcoin-Spot-ETF beantragt hat, war dies ein wichtiger Meilenstein für Kryptoanlagen. Mit einem verwalteten Vermögen von 8,54 Billionen Dollar ist BlackRock weltweit der größte Fondsmanager.

Es ist von großer Bedeutung, wenn BlackRock einen neuen Markt betritt. BlackRock-Chef Larry Fink hat eine Kehrtwende vollzogen, nachdem er Bitcoin zuvor skeptisch gegenüberstand: Er hält Bitcoin jetzt für digitales Gold.

Es genügt also zu sagen, dass ein Bitcoin-ETF vor Ort einen Zustrom von Milliarden Dollar in den Krypto-Bereich auslösen könnte. Finanzberater und Pensionsfondsmanager, die aus Gründen der Sorgfaltspflicht und aus regulatorischen Gründen bisher nicht in Bitcoin oder Ethereum investieren durften, können nach der Zulassung einen regulierten Weg in die Anlageklasse finden.

Ein börsengehandelter Bitcoin-Fonds könnte einer der bisher wichtigsten Meilensteine für die Anlageklasse sein und ihr die Glaubwürdigkeit verleihen, die ihr in manchen Kreisen bisher fehlte.

Allein in den USA wird der Sektor der Aktien- und Renten-ETFs zusammen mit 7 Billionen Dollar bewertet – der gesamte US-Aktienmarkt hat eine Bewertung von 44 Billionen Dollar. Die mögliche Wirkung der Einführung eines Bitcoin-Spot-ETF auf dem größten Kapitalmarkt der Welt darf nicht unterschätzt werden.

Bitcoin-Angebotsschock könnte Bitcoin Minetrix explodieren lassen

Derzeit gibt es rund 80.000 Bitcoin-Wallet-Adressen mit einem Wert von über 1 Million Dollar. Wenn der Bitcoin-Preis steigt, wird diese Zahl zunehmen. Sie wird auch zunehmen, wenn die Zahl der Wale wie Pilze aus dem Boden schießt, weil neues Geld von vermögenden Privatpersonen in den Bitcoin-Markt fließt.

Ein Teil dieses Geldes wird auch in die Bitcoin-Mining-Industrie fließen. Ein neuartiger Coin wie Bitcoin Minetrix stellt hier eine vielversprechende Bitcoin-Alternative dar. Bitcoin Minetrix bietet Investoren zahlreiche Möglichkeiten. Der Besitz des Coins hat seine eigenen Vorteile, die mit Bitcoin verbunden sind.

Das Bitcoin-Mining ist bei den aktuellen Realisierungs- und Marktpreisen äußerst profitabel; dies gilt umso mehr für tokenisierte Cloud-Miner im Bitcoin-Minetrix-Ökosystem, die keine Investitionskosten für Mining-Rigs haben. Ein Blick auf die Bitcoin-Börsensalden liefert weitere Argumente für die These des Angebotsschocks. Die Bitcoin-Börsensalden sind auf einem Fünfjahrestief.

Warum Bitcoin Minetrix der beste Weg sein könnte, um am Bitcoin-Boom teilzunehmen

Noch bevor das Stake to Earn-System eingeführt wird, können Investoren bereits heute mit dem Staking der $BTCMTX-Token beginnen. Bisher wurden mehr als 284 Millionen Token in den Staking-Smart-Contract für $BTCMTX eingezahlt, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 146 % APY einbringen.

Für jeden abgebauten ETH-Block werden 158,5 Token als Belohnung ausgegeben. Indem sie jetzt zusätzliche Token verdienen, können Staker diese akkumulieren, um einen größeren Anteil an Hash-Power (Mining-Power) zu erhalten, sobald die $BTCMTX-Token für Mining-Credits eingesetzt werden können.

Die $BTCMTX-Token haben den einzigartigen Vorteil, dass sie für bestimmte BTC-Cloud-Mining-Zeitfenster eingelöst werden können, wodurch Investoren aller Art eine einfache und kostengünstige Möglichkeit erhalten, auf Bitcoin-Block-Belohnungen zuzugreifen.

Sobald das Cloud-Mining-System in Betrieb ist, können Staker ein passives Einkommen aus Bitcoin-Mining-Belohnungen erzielen. Bitcoin Minetrix hat inzwischen auch prominente Unterstützung aus der Krypto-Szene erhalten, wie z.B. Michael Wrubel, der seinen 310.000 Abonnenten auf YouTube erklärt, warum er bullish für $BTCMTX gestimmt ist.

So verlockend der Bitcoin-Bullrun auch ist, das Renditepotenzial kann bei Bitcoin-Alternativen wie $BTCMTX weitaus größer sein. Der Bitcoin Minetrix Token hat eine viel geringere Marktkapitalisierung als Bitcoin, und als solcher bietet sein zukünftiger Lebenszyklus eine Möglichkeit, um Tausende von Prozent zu steigen.

Fügt man seine Fähigkeit hinzu, Kleinanleger mit der Bitcoin-Cloud-Mining-Revolution zu verbinden, könnte $BTCMTX ein großer Gewinner der erwarteten Preisexplosion bei Kryptowährungen sein. Bitcoin-Alternativen, die den Wert des Bitcoin-Protokolls in der Weise steigern, wie es $BTCMTX tut, sind selten, sodass eine relativ niedrige Investition bereits beachtliche Renditen bringen könnte.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.