|
30.12.2025 21:06:00
Buying bitcoin is no longer a thing for this David Beckham-backed health company
Prenetics has ditched its bitcoin-buying strategy just six months after announcing a long-term commitment to the cryptocurrency as a treasury reserve asset.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1749
|
0,0001
|
|
0,01
|Japanischer Yen
|
184,0695
|
0,3795
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,8709
|
-0,0014
|
|
-0,15
|Schweizer Franken
|
0,93
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
9,1424
|
0,0023
|
|
0,03