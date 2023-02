ByBit und Nansen: Das waren die tatsächlichen Auswirkungen der FTX-Pleite auf den Kryptomarkt im November 2022

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Zusammenbruch von FTX fand innerhalb von 10 Tagen im November 2022 statt. Der Auslöser war ein Bericht der Krypto-Nachrichtenseite CoinDesk vom 2. November, der enthüllte, dass Alameda Research, das ebenfalls von Bankman-Fried geleitete Quant-Trading-Unternehmen, eine Position im Wert von 5 Mrd. USD in FTT, dem nativen Token von FTX, hielt.

Der Bericht enthüllte, dass die Investitionsgrundlage von Alameda auch in FTT lag, dem Token, den seine Schwesterfirma erfunden hatte, und nicht in einer Fiat-Währung oder einer anderen Kryptowährung. Dies löste in der gesamten Kryptowährungsbranche Besorgnis über die nicht offengelegte Hebelwirkung und Solvenz von Bankman-Frieds Unternehmen aus.

Hauptsächlich drei große negative Auswirkungen

Neben den Auswirkungen des Zusammenbruchs von FTX auf seine Anleger gibt es mehrere große Probleme. Erstens ist da die Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit der Kryptowährungsbranche im Allgemeinen, die durch den jahrelangen Preisverfall von Bitcoin und anderen Token, eine Reihe von massiven Hacks und die spektakuläre Implosion des Terra/LUNA-Stablecoin-Ökosystems im Mai bereits ohne den FTX-Crash belastet wurde. Zweitens wird es Auswirkungen auf die Regulierungsbehörden haben, die gegenüber der Branche immer aggressiver werden. Drittens wird es Auswirkungen auf den politischen Kampf um die Schaffung eines regulatorischen Rahmens für Kryptowährungen in den USA haben.

Krypto-Glaubwürdigkeit nun noch schwerer geschädigt

Die Kryptowährungsbranche wurde durch den Krypto-Winter bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. So verlor Bitcoin in den letzten 12 Monaten rund 70 % seines Wertes, noch bevor die Ereignisse rund um FTX zu spüren waren.

Im Mai wurde die Branche dann durch den Zusammenbruch des UST-Stablecoins und seines Partner-Tokens LUNA schwer getroffen, der innerhalb einer Woche nach einem Run 48 Mrd. USD an Investitionen vernichtete. Dies führte zum Zusammenbruch eines wichtigen Krypto-Hedgefonds, Three Arrows Capital, was wiederum zu einer Reihe von Insolvenzen bei Krypto-Kreditgebern führte, wobei weitere Kleinanleger Milliarden von Dollar verloren.

An der Verbrechensfront gab es eine Reihe von Krypto-Hacks, insbesondere den Ronin Network Bridge Hack mit 625 Millionen Dollar und mehr als 125 weitere, bei denen 2022 mehr als 3 Milliarden Dollar gestohlen wurden – darunter 718 Millionen Dollar allein im Oktober, wie das Blockchain Intelligence Unternehmen Chainalysis berichtet. Der Ronin-Hack, der nach Angaben des US-Justizministeriums von nordkoreanischen Regierungshackern durchgeführt wurde, führte dazu, dass das Finanzministerium Sanktionen gegen den Mischdienst Tornado Cash verhängte, der angeblich zum Verstecken dieser Gelder genutzt wurde.

Der Zusammenbruch wird weitreichende Folgen haben, prognostizierte Zhao von Binance. „Der Untergang von FTX ist für niemanden in der Branche gut… das Vertrauen ist schwer erschüttert“, twitterte er am 9. November. „Die Regulierungsbehörden werden die Börsen noch genauer unter die Lupe nehmen. Lizenzen rund um den Globus werden schwieriger zu bekommen sein.“

Eine weitere Auswirkung des FTX-Zusammenbruchs ist, dass mindestens 11 große Börsen, darunter Binance, Crypto.com, Gate.io, Kraken, KuCoin, Poloniex, Bitget, Huobi, OKX, Deribit und Bybit, Pläne angekündigt haben, regelmäßig Proof-of-Reserve-Statements zu veröffentlichen, oder darauf hingewiesen haben, dass sie dies bereits tun. Als börsennotiertes Unternehmen, das an der Nasdaq gelistet ist, tut Coinbase dies bereits.

Kraken ging noch etwas weiter, da es bereits Proof-of-Reserve-Audits durchführt. Es twitterte nicht nur eine Erklärung über seine Verpflichtung zu solchen Audits, sondern auch detaillierte Anweisungen, wie sichergestellt werden kann, dass die eigenen Konten der einzelnen Nutzer überprüft wurden.

Regulatorische Konsequenzen

Die Securities and Exchange Commission (SEC) und die staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden sind in diesem Jahr zunehmend aggressiver mit ihrer Behauptung vorgegangen, dass praktisch alle Kryptowährungen Wertpapiere sind, und haben insbesondere BlockFi mit einer Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen Dollar belegt, weil das Unternehmen seine Krypto-Lending-Operation nicht gemäß dem Securities Act registriert hatte.

Zu Beginn des Jahres warnte der SEC-Vorsitzende Gensler die Kryptowährungsbörsen, dass die SEC sie ins Visier nehmen würde, weil sie sich nicht bei der SEC als Wertpapiermakler registrieren lassen. Die Branche hat dies stark angefochten, vor allem im laufenden Rechtsstreit des Zahlungsunternehmens Ripple mit der SEC, die es wegen illegaler Wertpapierverkäufe von XRP verklagt hat.

„Ich habe die Mitarbeiter gebeten, alle Möglichkeiten zu prüfen, um diese Plattformen in den Aufgabenbereich des Anlegerschutzes einzubeziehen“, sagte Gensler am 19. Januar, wie Bloomberg berichtete. „Wenn die Handelsplattformen nicht in den regulierten Bereich kommen, wäre das ein weiteres Jahr, in dem die Öffentlichkeit verwundbar ist.“

Mit der Implosion von FTX wird dies wahrscheinlich an die Spitze der Krypto-Agenda der SEC rücken. In der Tat sagte Gensler am 10. November gegenüber CNBC, dass der Kryptobereich insgesamt „in erheblichem Maße nicht konform“ sei und dass die beste Lösung darin bestehe, dass sich die Börsen registrieren lassen und die, wie er sagte, „sehr klaren“ Vorschriften einhalten, aber „die Startbahn läuft aus.“

Politischer Machtverlust der Kryptolobby

Die Kryptoindustrie hat in diesem Jahr in Washington, D.C., ziemlich erfolgreich ihre Agenda durchgesetzt, wo eine Reihe von überparteilichen Gesetzesentwürfen zur Regulierung der Branche eingebracht wurden. Diese Gesetzesentwürfe zielen im Allgemeinen darauf ab, der CFTC mehr Befugnisse über die Kryptowährungsindustrie auf Kosten der SEC zu geben – was gut zu der politischen Agenda passt, die Krypto-Lobbyisten verfolgen.

Der profilierteste von ihnen war Bankman-Fried, der sich verpflichtet hatte, mehr als 100 Millionen Dollar für den Wahlzyklus 2024 auszugeben und eine häufige Präsenz auf dem Capitol Hill gewesen ist. Am 10. November berichtete The Block, dass FTX US aus dem Crypto Council for Innovation, einer Lobbying-Gruppe, ausgetreten ist.

Mit der Implosion von FTX, dem Zusammenbruch von Terra/LUNA Stablecoin und den Insolvenzen von Krypto-Kreditgebern hat die Branche einen schweren Schlag erlitten, da sie eigentlich eine weniger strenge Regulierung anstrebte. Mit den Worten „Ich glaube nicht, dass ich jemals so etwas erlebt habe“, sagte Kristin Smith, Executive Director der Blockchain Association, diese Woche gegenüber Protocol, dass der Zusammenbruch von FTX „ein Rückschritt in Bezug auf die Interessenvertretung in Washington ist.“

Viele Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats, die sich für die Regulierung von Kryptowährungen interessieren, gaben Erklärungen ab, in denen sie eine rasche Gesetzgebung forderten, wobei Senator Boozman sagte, dass die „Ereignisse, die sich diese Woche ereignet haben, die klare Notwendigkeit einer stärkeren föderalen Aufsicht über die Branche der digitalen Vermögenswerte unterstreichen.“ Er fügte hinzu, dass er und Senatorin Stabenow ihre Gesetzesvorlage überarbeiten würden, „um sicherzustellen, dass sie die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen enthält, die der Markt für digitale Rohstoffe dringend benötigt.“

Dieser Krypto-PreSale hat das FTX-Desaster überstanden und bietet eine starke Investitionsmöglichkeit:

FightOut ist ein neues und aufstrebendes Altcoin-Projekt, das sich auf die Metaverse Fitness konzentriert. Es nutzt die Ethereum-Blockchain und bietet seinen Nutzern eine Companion-App und ein Fitnessstudioketten-System. Durch moderne Bewegungstechnologien können Anwender ihre körperliche Fitness verbessern, Belohnungen verdienen und ihre Fortschritte mit anderen teilen.

Die FightOut-App belohnt Sie für das absolvieren von Workouts und stellt Ihnen Übungen zur Verfügung, die auf Ihre individuellen Ziele und Fähigkeiten abgestimmt sind. Ihre Fortschritte werden verfolgt und in einem digitalen Avatar aufgezeichnet. Die verdienten Belohnungen können für Fitnessstudiobesuche, Merchandise, private Trainings und NFT-Kosmetik für Ihr Avatar genutzt werden.

Die Kryptowährung von FightOut ist $FGHT, die unter anderem im Metaverse eingesetzt werden kann. Derzeit findet der Vorverkauf der $FGHT-Token statt und der Coin kann mit ETH oder Kreditkarten erworben werden. Investoren, die frühzeitig einsteigen, erhalten einen Bonus von bis zu 50 % auf ihren Kauf und ihr Investment in die Zukunft von FightOut.