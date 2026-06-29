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29.06.2026 17:07:00
Bye-bye ‘HODL’ — Strategy now has a plan to sell bitcoin to raise cash and buy its stock
Strategy disclosed a program to sell bitcoin “from time to time” to fund its U.S. dollar reserve and share repurchases.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Devisenkurse
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