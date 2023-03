C+Charge schließt sich mit Pixia zusammen, um NFTs aus selbst gescannten Elektrofahrzeugen zu erstellen – 3, 4 Millionen Dollar Vorverkauf endet in 48 Stunden

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Montag 27. März 2023 – Das Krypto-Ladenetzwerk C+Charge ist eine Partnerschaft mit der hochmodernen NFT-Plattform Pixia.ai eingegangen, um die Mission von C+Charge zu unterstützen, Emissionsgutschriften für Elektrofahrzeuge zu demokratisieren. C+Charge ermöglicht es Elektroauto-Fahrern zum ersten Mal, bei jedem Ladevorgang Emissionsgutschriften zu erhalten. Die Software von Pixia.ai macht dieses System für E-Autofahrer noch attraktiver, ganz zu schweigen von den Investoren.

Als Ergebnis eines stetigen Stroms von produktverbessernden Maßnahmen stürzen sich die Investoren auf C+Charge. Der Vorverkauf dauert nur noch 48 Stunden an und hat inzwischen schon mehr als 3,4 Millionen Dollar eingebracht – Tendenz kurz vor dem Ende des Presales stark steigend. Der CCHG Utility Token von C+Charge wird verwendet, um für das Aufladen von E-Fahrzeugen über mehrere Tankstellennetze weltweit zu bezahlen und löst damit das Problem, dass die Fahrer sich mit verschiedenen Zahlungs- und Lademesssystemen auseinandersetzen müssen.

Visualisierung und Gamification des C+Charge-Ökosystems und der Emissionsgutschriften für Fahrer

Die Pixia-Technologie wird es den Fahrern von C+Charge ermöglichen, 3D-NFTs ihrer eigenen Fahrzeuge zu erstellen. Die strategische Partnerschaft öffnet die Tür zum Metaverse und zur Gamification von EV-Ladezahlungen und Emissionsgutschriften. Diese jüngste Partnerschaft schafft einen Mehrwert für alle Inhaber des C+Charge-Utility-Tokens CCHG und festigt die Führung des Projekts im Elektrofahrzeug- und im Kryptobereich.

Pixia wird der C+Charge-Plattform die Möglichkeit geben, das Elektrofahrzeug eines jeden Nutzers und die damit verbundenen Emissionsgutschriften zu visualisieren. Es erlaubt dem Fahrer auch, die virtuelle Welt des Metaverse zu betreten und bietet unter anderem eine weitere Validierungsebene, um die Richtigkeit der Emissionsgutschriften zu untermauern. Darüber hinaus hat C+Charge durch die Zusammenarbeit mit dem Metaverse-Experten XManna einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung seiner Metaverse-Vision erreicht.

C+Charge ist der etablierte Marktführer im Bereich der Kryptowährungen

Ein Sprecher des C+Charge-Teams kommentierte die jüngste Nachricht über die Erweiterung des Ökosystems wie folgt: „Die Partnerschaft von C+Charge mit Pixia stärkt unsere Strategie rund um NFTs weiter. Es wird C+Charge-Usern zusätzliches Potenzial bieten, die auf unserer Plattform kreierten NFTs in ihrer Wallet zu halten.”

„Die Partnerschaft mit Pixia erweitert auch die Möglichkeiten, NFTs mit Gamification zu versehen, insbesondere mit unserem Metaverse-Partner XManna. „Die Technologie, die C+Charge in seine Plattform integriert, etabliert uns weiter als führendes Unternehmen im Bereich der Kryptowährungen rund um die E-Mobilität. Wir sind weniger als eine Woche vor dem Start und freuen uns darauf, uns weiter zu etablieren, sobald wir live sind!“

CCHG wird am Freitag, den 31. März, an der BitMart Exchange gelistet – Analysten sagen Anstieg um das 10-fache voraus

Der CCHG-Token kann heute für 0,0235 USD erworben werden. CCHG wird am Freitag, den 31. März, an der Kryptobörse BitMart gelistet.Frühe Investoren, die in der ersten Phase des CCHG-Vorverkaufs für 0,013 USD gekauft haben, sitzen bereits auf Buchgewinnen von 80%. Der Kauf in den nächsten 48 Stunden könnte sich immer noch als äußerst lukrativ erweisen, da der Coin gut positioniert ist, um direkt nach dem Handelsstart deutlich im Wert zu steigen.

Analysten gehen davon aus, dass $CCHG um das 10-fache ansteigen könnte. Die BitMart-Börse hat mehr als 9 Millionen Nutzer und zieht ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 400 Millionen Dollar an, was sie laut der Datenseite Coinmarketcap in die Top 30 der Kryptobörsen weltweit einreiht.

Wertsteigerndes Token-Burning, Web-App Beta-Start, 50.000 Dollar Werbegeschenk

Presale-Käufer werden auch von dem Burning von 80 Millionen unverkauften Token nach dem Ende des Vorverkaufs profitieren. Das Burning wird den Wert der von den Token, die bereits im Vorverkauf gekauft wurden, noch steigern.

C+Charge hat bereits eine Web-Version seiner App in der Beta-Phase, die von der Community getestet werden kann – die ersten 200 Personen, die ihre Wallet-Adresse angeben, können einen Sonderpreis gewinnen und haben die Chance auf einen Gewinn von 300 Dollar in CCHG-Token.

Um ein Konto einzurichten und sich in die App einzuloggen, einfach hier klicken. C+Charge veranstaltet außerdem ein Gewinnspiel über 50.000 Dollar und die Teilnahmebedingungen findet man hier. Das Gewinnspiel endet in 4 Tagen. CCHG-Token können mit BNB oder ETH gekauft werden, indem man seine Krypto-Wallet auf der C+Charge-Website verknüpft, aber es besteht auch die Möglichkeit, mit Karte zu bezahlen.

