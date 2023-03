C+Charge startet Beta-Version der App – Vorverkauf bringt über 2,6 Millionen Dollar und endet bald

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Plattform C+Charge (CCHG), die sich derzeit im Vorverkauf befindet, hat die Beta-Version ihrer App gestartet.C+Charge ist das Vorzeigeprodukt des Ökosystems, das darauf abzielt, den Emissionshandel zu demokratisieren, indem es den Fahrern von Elektrofahrzeugen ermöglicht, Emissionsgutschriften für das Aufladen ihrer Autos zu erhalten.

Bei dieser ersten Version der App handelt es sich um eine Webversion, die der Community zur Verfügung gestellt wird, bis die iOS-Version im App-Store von Apple freigegeben wird. Die Begeisterung für C+Charge wächst, was man am schnell voranschreitenden Vorverkauf merkt. Bislang wurden 2,66 Millionen Dollar gesammelt, und es verbleiben nur noch 5 Tage in Phase 6 des Presales, nach der der Tokenpreis von 0,019 Dollar auf 0,020 Dollar steigt. Der Vorverkauf endet diesen Monat – es bleiben nur noch 19 Tage, um mitzumachen.

In Sekundenschnelle ein Konto einrichten und E-Ladestationen in Ihrer Nähe finden

Jeder kann ein Konto einrichten und sich in die App einloggen, indem er https://app.c-charge.io/ in seinem Browser auf seinem Handy oder am Desktop aufruft. Die Nutzer können die App auf ihrem Smartphone nutzen, indem sie das Symbol auf dem Startbildschirm ihres Smartphones speichern und die Web-App mit einer einzigen Berührung starten. Die Beta-Version der C+Charge-App ist derzeit auf die folgenden Funktionen beschränkt:

Suche nach Ladestationen für E-Autos

Der Merch Shop wurde integriert

Belohnungen

Belohnungen werden am Freitag, den 10. März um 12 Uhr mittags freigeschaltet. Die ersten 200 Benutzer, die ihre Wallet-Adresse angeben, qualifizieren sich für einen Airdrop einer zufälligen Menge an Token. Ein glücklicher Gewinner erhält einen Airdrop von C+Charge Token (CCHG) im Wert von 300 Dollar. Zusätzliche Funktionen, wie sie im Whitepaper des Projekts beschrieben sind – wie die Verfolgung von Emissionsgutschriften, die Berechnung von Wartezeiten und die Umwandlung von Emissionsgutschriften in handelbare NFTs – werden der App vor ihrem offiziellen Start hinzugefügt.

Der Vorverkauf von C+Charge endet bald – jetzt noch rechtzeitig einsteigen

Da der Vorverkauf bald endet, müssen Investoren schnell handeln, wenn sie noch im Presale einsteigen wollen. Erste Börsennotierungen wurden von den Entwicklungen schon verkündet. Letzte Woche wurde bekannt, dass C+Charge seinen Token am 31. März an der BitMart-Börse notieren wird. Der Vorverkauf umfasst acht Phasen und endet am 29. März. Jede Phase dauert eine Woche und der Preis für die Börsennotierung wird 0,0235 Dollar betragen.

Diejenigen, die in der ersten Phase Token gekauft haben, als der CCHG-Preis bei 0,013 $ lag, werden am Ende der Vorverkaufsphase einen Aufschlag von 80 % auf ihren Bestand erhalten, noch bevor der Token auf BitMart gehandelt wird. Da sich die Käufe gegen Ende des Vorverkaufs beschleunigen, sollten potenzielle Käufe nicht mehr zu lange zögern, um vom Presale und den kommenden Preiserhöhungen bis zum Listing zu profitieren.

Token, die in der jeweiligen Vorverkaufsphase nicht verkauft werden, werden geburnt, wodurch der Wert der bereits gekauften Token zusätzlich erhöht wird. Bisher gab es zwei Burn-Events, am 22. und am 28. Februar, wie unter den folgenden Links zu sehen ist:

Bscscan-Link zur ersten Burning-Transaktion.

Bscscan-Link zur zweiten Burning-Transaktion.

Der CCHG hatte ein Gesamtangebot von einer Milliarde Token, als der Vorverkauf Anfang Februar begann. Token können mit BNB oder ETH gekauft werden, indem man eine Krypto-Wallet verbindet, aber auch eine mit Fiatwährung kann per Karte bezahlt werden. Es gibt keine Sperrfrist der Token für Käufer, die im Presale einsteigen.

C+Charge bietet ein nahtloses Zahlungssystem für Elektrofahrzeuge

Eine Partnerschaft mit Flowcarbon bedeutet, dass Besitzer von Elektrofahrzeugen beim Aufladen Emissionsgutschriften in Form des Goodness Native Token (GNT) erwerben können. Eine Gutschrift erlaubt dabei die Emission von einer Tonne eines Treibhausgases. Bisher wurde das System jedoch von großen Unternehmen eher ausgenutzt und der Emissionshandel als Gebühr gesehen, die man bereit ist zu zahlen, ohne nachhaltig am eigenen Modell etwas zu ändern.

Das System von C+Charge wird eine wachsende Rolle dabei spielen, die ursprüngliche Absicht des Handels mit Emissionsgutschriften wiederherzustellen, die letztlich darin besteht, die Emission von Kohlendioxid zu reduzieren. Der von C+Charge verwendete GNT-Token steht für einen verifizierten freiwilligen CO2-Credit, der von den großen Risikokapitalfirmen a16z Crypto und Samsung Next sowie dem Fondsmanager Invesco unterstützt wird.

Darüber hinaus bietet C+Charge ein universelles, leicht zugängliches Bezahlsystem, bei dem die Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge keine teure Point-of-Sale-Ausrüstung installieren müssen, da die Fahrer den CCHG-Token in der Smartphone-App zum Bezahlen verwenden können.

Mit C+Charge können E-Fahrer zuverlässig funktionierende Ladestationen finden, während die Betreiber dieser E-Tankstellen Probleme mit den Ladestationen überwachen und in einigen Fällen aus der Ferne beheben können. Das auf Kryptowährungen basierende Peer-to-Peer-Zahlungssystem beseitigt potenziell auch die Verluste durch hohe Gebühren, die durch konkurrierende Zahlungssysteme entstehen.

Die Tatsache, dass bisher nur große Unternehmen vom Emissionshandel profitiert haben und Konsumenten ausgeschlossen waren, hat auch das Streben nach Nachhaltigkeit und einen raschen Ausbau des Ladenetztes behindert. Mit C+Charge wird der Emissionshandel für jeden zugänglich.

C+Charge – Ein Grund mehr, elektrisch zu fahren

Wenn C+Charge den Anreiz der Emissionsgutschriften für Fahrer von Elektrofahrzeugen schafft, gibt es einen Grund mehr, elektrisch zu fahren. Fahrer von Elektroautos werden nicht länger vom Emissionshandel ausgeschlossen.

C+Charge nutzt die Blockchain-Technologie, um Zahlungen für Elektrofahrzeuge nahtlos und sicher zu machen. Damit ist der CCHG nicht nur eine der nachhaltigstens Kryptowährungen, sondern wird auch eine entscheidende Rolle beim Erreichen einer CO2-neutralen Wirtschaft spielen. Damit investieren CCHG-Käufer nicht nur in sich selbst, sondern auch in eine nachhaltige Zukunft. Um den erfolgreichen Start des Vorverkaufs zu feiern, hat C+Charge ein Gewinnspiel im Wert von 50.000 Dollar ausgeschrieben, an dem man hier teilnehmen kann. Das Gewinnspiel endet in 22 Tagen.

