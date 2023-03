C+Charge Vorverkauf endet in 24 Stunden, letzte Chance zu kaufen – NFT Deal mit Waygate für 3D-Erfassung angekündigt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Dienstag 28. März 2023 – Die Plattform für das Laden von Elektrofahrzeugen C+Charge geht eine Partnerschaft mit The Waygate ein, einer Smartphone-Anwendung für Android und iOS, mit der jeder, der ein Mobiltelefon besitzt, reale Objekte in 3D erfassen und in NFTs umwandeln kann. Diese jüngste in einer Reihe von Partnerschaften unterstützt die Mission von C+Charge, Emissionsgutschriften für Elektrofahrzeuge zu demokratisieren. Immer mehr Investoren kaufen in den letzten Stunden noch schnell CCHG-Token, da der 3,5 Millionen Dollar Vorverkauf nur noch für 24 Stunden läuft.

C+Charge und The Waygate werden zusammenarbeiten, um die Erfassung von Token, Fahrzeugen und Emissionsgutschriften innerhalb des C+Charge-Ökosystems leicht zugänglich zu machen. Mit der Technologie von The Waygate können C+Charge-Nutzer Bilder ihrer E-Fahrzeuge aufnehmen und Avatare erstellen, die dann in der virtuellen Welt des Metaverse sowie für Wartungs- und Versicherungszwecke und in einer Vielzahl anderer Szenarien verwendet werden können.

Die 3D-Erfassungstechnologie von The Waygate wird den Emissionshandel in virtuelle Welten führen

Noch in diesem Jahr wird The Waygate seine Neural Radiance Fields (NeRF)-Technologie auf den Markt bringen, mit der C+Charge-Nutzer vollständige 3D-Scans ihrer E-Fahrzeuge erstellen können. C+Charge ermöglicht es Autofahrern, für das Aufladen ihrer E-Fahrzeuge Emissionsgutschriften zu erhalten – etwas, das bis jetzt noch nicht möglich ist. Das Hinzufügen der Waygate-App macht das C+Charge-Ökosystem noch attraktiver für Fahrer von Elektrofahrzeugen und für diejenigen, die die App nutzen, um Einkäufe zu tätigen und Emissionsgutschriften zu erhalten.

C+Charge kündigt immer häufiger Produkte und Kooperationen an, da die erste Börsennotierung des Tokens am Freitag, den 31. März bevorsteht. In einer kürzlich abgeschlossenen Vereinbarung mit ReCharge kündigte C+Charge beispielsweise an, dass es das Staking auf die Plattform bringen und als Teil der Partnerschaft in den südkoreanischen Markt rund um das Laden von Elektrofahrzeugen eintreten wird.

C+Charge weitet durch Partnerschaften Nutzen der Plattform weiter aus

Der CCHG Utility Token von C+Charge wird verwendet, um für das Laden von E-Fahrzeugen über mehrere Tankstellennetze weltweit zu bezahlen. Damit wird das Problem gelöst, dass Fahrer sich mit verschiedenen Zahlungs- und Lademesssystemen auseinandersetzen müssen.

Die Waygate-Technologie, die auch LiDAR (Laser Imaging, Detection and Ranging) nutzen kann, ermöglicht es C+Charge-Usern, nicht nur NFT-Avatare zu erstellen, die das Metaverse betreten können, sondern sie auch in kompatible Wartungs-, Versicherungs- und andere Systeme einzubinden. So können die Mitglieder der C+Charge-Gemeinschaft die Technologie beispielsweise nutzen, um den Wartungsstatus zu dokumentieren und den Fahrzeugzustand für Versicherungszwecke zu überprüfen.

Auch in Sektoren wie der Unterhaltungsbranche könnten Belohnungen für Emissionsgutschriften und der Handel mit ihnen spielerisch gestaltet werden, um die Akzeptanz in einem für die Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels entscheidenden Bereich zu verbessern. Die jüngste Partnerschaft von C+Charge steigert den Wert des C+Charge-Utility-Tokens und unterstreicht die führende Position des Projekts im Bereich der Kryptowährungen.

C+Charge erweitert die Möglichkeiten, die der Besitz eines Elektroautos den Verbrauchern bieten kann

Ein Sprecher von C+Charge kommentierte die Zusammenarbeit mit The Waygate wie folgt: „Die Partnerschaft von C+Charge mit The Waygate ist für uns von großer strategischer Bedeutung. Sie bietet den Nutzern eine zusätzliche Möglichkeit, NFTs zu erstellen, die ihre Erfahrung als Besitzer eines Elektrofahrzeugs verbessern, indem sie ihnen erlauben, individuelle NFTs für ihre Fahrzeuge zu erstellen.

„Die Anwendungsmöglichkeiten für Versicherung, Wartung und andere Datenerfassung sind zahlreich. Diese Technologie wird den Fahrern noch mehr Möglichkeiten bieten. Es gibt auch viele Möglichkeiten der Gamification, da die Nutzer die Möglichkeit haben, scannbare Avatare ihrer E-Fahrzeuge zu erstellen, die in Metaverse-Einstellungen gerendert werden können. Mit XManna, unserem Gaming- und Metaverse-Partner, arbeiten wir an innovativen Cross-Promotion-Programmen zwischen der realen Welt und Metaverse-Plattformen.”

„Die Technologie, zu der C+Charge Zugang erhält, etabliert uns weiter als führend im Bereich der Kryptowährungen rund um Elektrofahrzeuge und bietet den Usern einen echten Nutzen. Wir sind nur noch wenige Wochen vom Start entfernt und freuen uns auf weitere Partnerschaften, die C+Charge helfen werden, sich in der Web3-Welt weiter zu profilieren.“

Die erste Kryptobörse listet CCHG am Freitag, dem 31. März

Der CCHG-Token wird für 0,0235 US-Dollar verkauft – zu diesem Preis wird der Token am Freitag, den 31. März, an der Top-30-Kryptobörse BitMart notiert. BitMart hat bis zu neun Millionen Nutzer und verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen von mehr als 400 Millionen Dollar, ist also ein idealer Ort für das Debüt von CCHG.

Die Anleger, die in der ersten Phase des CCHG-Vorverkaufs zu 0,013 Dollar gekauft haben, haben bisher einen nominalen Gewinn von 80 % erzielt. Dennoch kann sich ein Kauf auch in den letzten 24 Stunden noch als kluge Investition erweisen, da der Preis dieses umweltfreundlichen und nachhaltigen digitalen Vermögenswerts noch stark ansteigen könnte, sobald der Handel beginnt.

Kryptoanalysten sagen voraus, dass der Token von C+Charge zu den großen Gewinnern in diesem Jahr gehören könnte und der Wert noch um das 10-fache ansteigen könnte. Die BitMart-Börse gehört laut der Datenseite Coinmarketcap zu den Top 30 der Kryptobörsen weltweit.

Mehr als 80 Millionen Token werden nach dem Ende des Vorverkaufs geburnt

Last-Minute-Käufer, die noch im Vorverkauf einsteigen wollen, können auch von dem Burning von 80 Millionen unverkauften Token nach dem Ende des Presales profitieren. Das Burning wird den Wert der bereits verkauften Token erhöhen. C+Charge hat bereits eine Web-Version seiner App in der Beta-Phase, die von der Community getestet werden kann – die ersten 200 Personen, die ihre Wallet-Adresse angeben, können einen Sonderpreis sowie die Chance auf 300 $ in CCHG-Token gewinnen.

Um ein Konto einzurichten und sich in die App einzuloggen, einfach hier klicken (Link zur App). C+Charge veranstaltet außerdem ein Gewinnspiel im Wert von 50.000 Dollar und die Teilnahmebedingungen findet man hier. Das Gewinnspiel endet in 3 Tagen. CCHG-Token können mit BNB oder ETH gekauft werden, indem man seine Krypto-Wallet auf der C+Charge-Website verknüpft, aber auch die Zahlung per Karte mit Fiatwährungen ist möglich.

