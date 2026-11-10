10.11.2026 19:45:09

Can Bitcoin Hold $70,000 Ahead of 'Nearly Inevitable' December Rate Hike?

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Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.
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