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17.11.2026 20:22:05
Can Bitcoin Rally Into December? History Says Probably Not, Analyst Warns
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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|Japanischer Yen
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174,7325
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|Hongkong-Dollar
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