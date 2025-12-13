|
13.12.2025 11:45:00
Can Bitcoin Reach $250,000 in 2026? The Answer Might Blow Your Mind.
Heading into this year, crypto investors expected big things from Bitcoin (CRYPTO: BTC). The conventional wisdom was that Bitcoin would double in value, eventually hitting a price of $200,000 by December.But that simply hasn't happened. In fact, Bitcoin is now down almost 4% for the year (as ofm Dec. 11), and is currently trading for less than $100,000.But not to worry. Bitcoin may just be a year behind schedule. According to Wall Street analysts, there's now reason to think that Bitcoin might actually hit a price of $250,000 by the end of 2026. So are they right?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1737
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Japanischer Yen
|
182,997
|
0,3870
|
|
0,21
|Britische Pfund
|
0,878
|
0,0014
|
|
0,15
|Schweizer Franken
|
0,9336
|
0,0006
|
|
0,07
|Hongkong-Dollar
|
9,1396
|
0,0042
|
|
0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.