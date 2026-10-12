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12.10.2026 14:36:36
Can the Midterms Trigger a Bitcoin Rally? 3 Factors Suggest Yes
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Devisenkurse
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|Kurs
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|Dollarkurs
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|Japanischer Yen
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|Hongkong-Dollar
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