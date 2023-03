Cardano Kurs Prognose: ADA erneut schwächster Top 10 Coin – doch es gibt Hoffnung

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Im Laufe des späten Dienstagnachmittags weiteten sich die Gewinnmitnahmen abermalig aus. Nachdem der breite Markt über weite Strecken des Tages im Plus notierte, steht aktuell ein Minus von fast 1 % für den digitalen Währungsmarkt zu Buche, dessen Krypto-Marktkapitalisierung bei 1,06 Billionen $ liegt. Besonders drastisch fällt die Korrektur abermals bei Cardano (ADA) aus. Mit einem Minus von rund 3 % ist ADA der schwächste Top 10 Coin. Damit näheren sich die Verluste in der letzten Woche wieder dem zweistelligen Bereich. Bei einem aktuellen Kurs von 0,03528 $ notiert ADA unter dem Support bei 0,36 $. Sollte sich dieser Eindruck bestätigen, bleiben die Bären klar federführend.

ADA Kurs korrigiert: Fällt Cardano jetzt auf 0,30 $?

In den letzten 24 Stunden belaufen sich die Kursverluste auf über 3 %, sodass ADA nach Daten von Coingecko in den letzten sieben Tagen um rund 10 % korrigierte. Damit liegt der Kurs von Cardano aktuell bei 0,35 $.

Wichtige Unterstützungslevel befinden sich bei 0,35-0,36 $ – inmitten der multiplen Unterstützungszone bewegt sich aktuell ADA. Sollte der Kurs dieses Niveau jedoch unterschreiten, dürfte der ADA Coin direkt bis auf 0,30 $ korrigieren. Zuletzt stellten insbesondere die Widerstandslevel bei 0,38 und 0,42 $ schwer überwindbare Kurszonen dar. Der RSI liegt mittlerweile unter 50 – es nähert sich ein überverkaufter Zustand. Demgegenüber macht das Volumen keinen guten Eindruck, während auch das Histogramm MACD bearisch tendiert.

TVL mit deutlichem Plus in 2023: Total Value Locked steigt um über 100 %

Hoffnung macht eine zuletzt positive Entwicklung beim Total Value Locked im Cardano-Ökosystem. Die Kennzahl TVL steht für „Total Value Locked“ und fungiert als wichtiger Indikator für die Größe der dezentralen Finanzanwendungen (DeFi) auf einer Blockchain. Das TVL beschreibt den Gesamtwert aller digitalen Vermögenswerte, die in einer bestimmten DeFi-Plattform gesperrt oder hinterlegt sind. Je höher der Wert, desto mehr Kapital fließt in das Ökosystem und desto größer ist das Interesse an der Layer-1 Cardano.

Aktuell liegt das TVL nach Daten von DefiLlama bei 112 Millionen $. Damit konnte Cardano in 2023 ein Wachstum von über 100 % generieren.

Hoffnung für Cardano: Krypto-Wale investieren, Entwickler-Aktivität steigt

Die Aktivität der Entwickler in einem Ökosystem ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung der Kryptowährung, sollte jedoch nicht isoliert betrachtet werden, da beispielsweise auch der Bitcoin als wertvollste Kryptowährung wenig Entwickler als andere Layer-1 hat.

Santiment sieht Cardano (ADA) zuletzt auf Platz drei bei der Entwickleraktivität auf Github. Zugleich konnte man einige Fortschritte bei der Entwicklung machen, wie das Upgrade Valentine am Valentinstag und den Launch des Stablecoins DJED, der neue DeFi-Projekte in das Cardano-Ökosystme bringen soll.

JUST IN: Cardano whale activity has exploded in the last 5 days. — TapTools (@TapTools) February 22, 2023

Die Anzahl der Wal-Transaktionen ist bei ADA seit Anfang Februar deutlich gestiegen, wie Santiment zuletzt verkündete. Dabei setzen Großinvestoren verstärkt den nativen Layer-1-Coin ADA. Täglich finden aktuell mehr als 2.000 Transaktionen mit einem Wert von mindestens 100.000 US-Dollar statt, vorher war es nur ein Bruchteil. Das wachsende Interesse der Krypto-Wale spiegelt die positiven Entwicklungen im Cardano-Ökosystem wider – dies könnte mittelfristig Kurspotenzial freisetzen.

Turnaround des Jahres – Jetzt alles auf Cardano (ADA)?

Mit einem Abschlag von rund 90 % vom ATH ist ADA der Top 10 Coin, dem die Erholung des breiten Markts Anfang 2023 noch nicht wirklich zugutekam. Natürlich sehen wir auch bei Cardano eine sukzessive Erholung. Doch hier sitzen Anleger, die in der Nähe vom Rekordhoch eingestiegen sind, eben noch auf den größten Verlusten.

Die polemisch zugespitzte Fragestellung, ob man alles auf eine Kryptowährung setzen sollte, kann man natürlich niemals mit „Ja“ beantworten. Denn Diversifikation ist das Maß aller Dinge, um Risiken zu managen. Zugleich bleiben die Fortschritte bei TVL, Entwickler-Aktivität oder Interesse der Krypto-Wale noch auf einem fundamental überschaubaren Niveau, das einer Bestätigung bedarf. Rein technisch betrachtet sieht aktuell die Short-Seite ebenfalls vielversprechender aus.

Wer die besagte Diversifikation mit Krypto-Presales erweitern möchte, dürfte aufgrund eines stark bullischen Momentums beim Move-2-Earn-Coin Fight Out oder der umweltfreundlichen Kryptowährung C+Charge im März 2023 fündig werden.

