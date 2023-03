Cardano Kurs Prognose: Wie geht es nach dem Anstieg der letzten Tage für den Kurs weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Cardano [ADA]-Investoren können nach einer langen Periode in den roten Zahlen endlich aufatmen. Der native Token der Proof-of-Stake (PoS) Blockchain verzeichnete gestern einen Anstieg von 9,14 %. Damit wurde er unter den Top-10-Kryptowährungen in Bezug auf die Marktkapitalisierung lediglich von Ripple [XRP] übertroffen.

Der Cardano-Preis hat in den letzten 24 Stunden nach diesem rasanten Anstieg kaum einen weiteren Kurszuwachs verzeichnet, legte nochmals um 0,2 % zu und erreichte damit einen Wert von $0,373. Im Vergleich dazu ist der Kryptowährungsmarkt im selben Zeitraum nur um 1 % gestiegen. Obwohl der Preis von ADA in den letzten 30 Tagen um 6 % gesunken ist, konnte er in der letzten Woche um 9 % und in den letzten zwei Wochen um 13 % zulegen.

Die Nachfrage nach dem Stablecoin Djed nimmt zu und der Gesamtwert des Cardano-Ökosystems steigt. Deshalb ist es wahrscheinlich, dass ADA auch in den kommenden Monaten ein stetiges Wachstum verzeichnen wird. Zudem ist ADA deutlich unterbewertet und die gestrige Rallye wird höchstwahrscheinlich durch größere Investoren verursacht, die den Altcoin mit einem Abschlag kaufen, um ihn später weiterzuverkaufen.

Schaut man auf den Chart von ADA, deutet dieser darauf hin, dass sich die gestrige Rallye in naher Zukunft fortsetzen dürfte, da die Indikatoren noch lange nicht in überkauften Positionen sind. Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist von 30 Anfang März auf fast 60 gestiegen, was auf einen zunehmenden Kaufdruck hindeutet. Auch der gleitende 30-Tage-Durchschnitt von ADA liegt noch unter seinem 200-Tage-Durchschnitt und hat noch nicht einmal begonnen zu steigen.

Derzeit kämpft der Kurs von ADA mit einem Widerstandswert von $0,38. Wenn diese Marke durchbrochen wird, könnte der Kurs weiter steigen, was umso wahrscheinlicher ist, da der Coin den größten Teil des Jahres unterbewertet und überverkauft war. Obwohl es derzeit keine offensichtlichen Entwicklungen oder Nachrichten gibt, die ADA im Vergleich zu anderen Münzen vorantreiben, ist es wahrscheinlich, dass der Kurs weiter steigen wird. Die gestriege Rallye könnte also nur der Anfang sein.

Akkumulation von Cardano durch Wale und Kleinanleger nimmt zu

Doch der jüngste Ausbruch war nicht ohne Rückendeckung durch die Aktivität im Netzwerk möglich. Input Output hat einen Tweet über die dynamische Peer-to-Peer (P2P) Einführung im Cardano Mainnet veröffentlicht. Die P2P-Funktion ist ein weiterer Schub für die Leistung und Dezentralisierung des Netzwerks. Sie minimiert Kommunikationsverzögerungen und maximiert die Stärke des Netzwerks gegenüber Ausfällen. Die Cardano-Community testet derzeit die Funktionalität, die eine Aktualisierung der Node-Version auf 1.35.6 erfordert. Das Vorhandensein des Nodes ermöglicht es Cardano-Nutzern, P2P-Transaktionen ohne ein Entwicklungsnetzwerkprotokoll durchzuführen.

ICYMI: Cardano's network is evolving and Dynamic P2P is now rolling out on mainnet. SPOs can now test automated connections of #Cardano nodes.



Find out more in this blog post: https://t.co/jbc8E15Hox — Input Output (@InputOutputHK) March 21, 2023

Obwohl die Entwicklungsaktivität des Projekts bei 81,17 stagniert, bedeutet das nicht, dass es schlechter dasteht, da ProofofGitHub es nur hinter Polkadot [DOT] einordnete. In der Zwischenzeit scheinen ADA-Wale einen Einfluss auf die Preisentwicklung des Tokens gehabt zu haben. Transaktionen im Bereich von 100.000 $ haben seit dem 19. März zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse an dem Token hinweist. Dies führt zu einem Kaufdruck, der sich schließlich im Wert des Tokens niederschlägt.

Nach dem Preisanstieg entwickelte sich das 30-Tage-Verhältnis zwischen Marktwert und realisiertem Wert (MVRV) von ADA in eine ähnliche Richtung. Diese Kennzahl dient Händlern als prominenter Indikator, um einen unter- oder überbewerteten Zustand eines Vermögenswerts zu ermitteln und spiegelt auch die Gewinnrate wider, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums verzeichnet wurde.

Der Anstieg des MVRV-Verhältnisses auf 3,605 % bedeutet, dass eine beträchtliche Anzahl von Anlegern, die in den letzten 30 Tagen akkumuliert haben, nun im Gewinn sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jüngsten Entwicklungen im Cardano-Netzwerk sowie das gestiegene Interesse der Wal-Investoren dazu beigetragen haben, dass ADA wieder auf dem Vormarsch ist.

Wie geht es jetzt für Cardano und den Kurs der Kryptowährung weiter?

Das Ökosystem der Cardano-Apps wächst schnell, da die Plattform mittlerweile über 1.200 Projekte zählt, die auf ihrem Netzwerk aufbauen, sowie über 110, die bereits gestartet wurden. Die Arbeit an der Erweiterung des Netzwerks geht zügig voran, wobei Cardano oft an der Spitze der Plattformen für GitHub-Entwicklungsaktivitäten rangiert.

Ein großer Teil des Grundes, warum Cardano in den letzten Monaten stetig gewachsen ist, ist der Djed (DJED) Stablecoin, der im Februar gestartet wurde. Die Djed-Reserve hat bisher 33,4 Millionen ADA aus dem Verkehr gezogen und verzeichnet eine steigende Nachfrage inmitten von Problemen mit USDC und anderen Stablecoins. Je mehr DJED ausgegeben wird, desto mehr ADA werden als Reservewährung verwendet. Dies wird dazu führen, dass das ADA-Angebot im Verhältnis zur Nachfrage schrumpft, was wiederum bedeutet, dass mit dem Wachstum von Djed ein stetiger Preisanstieg zu erwarten ist.

Cardano hat in den letzten Wochen ebenfalls von einer Reihe von Updates profitiert, darunter ein Upgrade vom Februar, das die Interoperabilität von Cardano mit anderen Chains verbessert. Zusammen mit Djed und seinem wachsenden Ökosystem deutet die Interoperabilität mit Ethereum, Bitcoin und anderen Chains auf eine wachsende Nutzung von Cardano in der Zukunft hin, was nur gut für den ADA-Preis sein kann.

Aus diesem Grund besteht die reale Möglichkeit, dass ADA bis zum Ende des Jahres auf 1 $ zurückkehren könnte, obwohl sich die Analysten im Durchschnitt für ein Kursziel von 0,459 $ im Jahr 2023 entscheiden, was im Moment durchaus erreichbar scheint. Die Kombination aus einem wachsenden Ökosystem, der steigenden Nachfrage nach Djed und der verbesserten Interoperabilität mit anderen Chains macht Cardano zu einer vielversprechenden Plattform und ADA zu einer vielversprechenden Investition.

OKX – die beste Börse für ein Investment in Cardano zu guten Konditionen

Wenn auch Sie in ADA investieren möchten, sollten Sie sich die Börse OKX genauer ansehen. OKX ist eine der besten Börsen für den Kauf von Cardano, da sie eine benutzerfreundliche Plattform, schnelle Transaktionen und gute Konditionen bietet. Die Börse hat eine hohe Liquidität und bietet eine Vielzahl von Handelspaaren, einschließlich ADA/USD, ADA/BTC und ADA/ETH.

Ein weiterer Vorteil von OKX ist die Sicherheit der Kryptobörse. Sie verfügt über fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, darunter eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, Cold-Wallet-Speicherung und eine umfassende Versicherungspolice. Darüber hinaus bietet OKX ein breites Spektrum an Finanzierungsmöglichkeiten, darunter Banküberweisungen, Kreditkarten und verschiedene Kryptowährungen. Wenn Sie also in Cardano investieren möchten, sollten Sie OKX in Betracht ziehen. Mit einer benutzerfreundlichen Plattform, schnellen Transaktionen, guter Liquidität und fortschrittlichen Sicherheitsmaßnahmen, ist OKX eine der besten Börsen für den Kauf von ADA.