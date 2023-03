Cardano Kurs Prognose: Wird es dem Coin gelingen, seine jüngsten Gewinne auszubauen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Wochen hatte die Kryptowährung Cardano (ADA) Probleme, einen stabilen Boden zu finden, doch schließlich gelang es, eine solide Unterstützung bei 0,30 $ zu etablieren. Anschließend nahm das Kaufinteresse zu, und die Kursentwicklung gewann an Dynamik. Im Verlauf dieser Woche stieg der Preis rasch an und durchbrach letztendlich die Widerstandsmarke von 0,32 $.

Diese eindrucksvolle Kursentwicklung hat dazu geführt, dass sich das ADA-Preisdiagramm in eine bullische Phase verwandelt hat. Es besteht die Möglichkeit, dass der Wert von ADA im weiteren Verlauf der Woche und gegen Monatsende noch weiter zulegen könnte. Angesichts dieser Entwicklung ziehen Anleger verschiedene Ansätze heran, um den zukünftigen Preis der Kryptowährung zu prognostizieren.

Interessanterweise haben Algorithmen, die auf maschinellem Lernen basieren und von der Krypto-Preisüberwachungs- und Prognoseplattform PricePredictions eingesetzt werden, den Cardano-Preis für den 31. März 2023 auf 0,3022 $ geschätzt, wie Daten von Finbold belegen.

Auf der anderen Seite ergaben die zusammengefassten Ergebnisse von insgesamt 1.229 auf der Krypto-Monitoring-Plattform CoinMarketCap abgegebenen Stimmen, dass Cardano bis zum 31. März voraussichtlich einen durchschnittlichen Preis von 0,3861 $ erreichen werde, wie aus den am 16. März abgerufenen Daten hervorgeht. Wenn die Vorhersagen der Community Realität werden, würde dies im Vergleich zum aktuellen Preis einen Anstieg von 17,71 % bedeuten.

Die Meinungen über Cardano sind geteilt, wenn man die technische Analyse der Ein-Tages-Messwerte auf der Finanz-Tracking-Plattform TradingView betrachtet. Die zusammengefasste Bewertung weist einen Wert von 13 auf, was auf einen Verkauf hindeutet. Dieses Ergebnis ergibt sich aus den gleitenden Durchschnitten (MA), die sich bei 13 im Bereich „stark verkaufen“ befinden, während die Oszillatoren bei 2 auf „kaufen“ stehen.

Zurzeit wird Cardano zu einem Preis von 0,32 $ gehandelt und verzeichnet einen Anstieg von 4 % innerhalb der letzten 24 Stunden. Ein Blick auf die jüngsten Charts zeigt, dass der Wert von ADA in der vergangenen Woche um über 10 % gestiegen ist.

Darüber hinaus gibt es weitere positive Aspekte für Cardano, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der gestakete Gesamtwert (TVL) in Cardano im Laufe des Jahres erheblich gewachsen ist. Genauer gesagt, hat sich der TVL seit Anfang 2023 um 20 % pro Monat erhöht und insgesamt 358 Millionen ADA erreicht.

Falls dieser Wachstumstrend anhalten sollte, könnte der TVL innerhalb eines Jahres auf 1 Milliarde ADA ansteigen. Sollte der Preis von ADA wieder auf sein Allzeithoch zurückkehren, hätte der TVL von 1 Milliarde ADA einen Wert von etwa 3 Milliarden $. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Schätzungen keine zukünftigen Einführungen oder Ereignisse berücksichtigen, die den TVL von Cardano zusätzlich beeinflussen könnten.

Cardano-Wale werden aktiver

Der Krypto-Experte Ali hat kürzlich eine Entwicklung im Zusammenhang mit der siebtgrößten Kryptowährung, Cardano (ADA), beobachtet. Er veröffentlichte einen Chart, der zeigt, dass die Anzahl der großen Transaktionen auf Cardanos Blockchain seit Anfang 2023 stetig zunimmt. Ali stellte insbesondere fest, dass Transaktionen mit einem Volumen von über 100.000 US-Dollar im Cardano-Netzwerk zugenommen haben.

The volume of large #ADA transactions exceeding $100,000 on the #Cardano network is on the rise!



This trend indicates institutional investors' and $ADA whales' increasing engagement, shedding light on their investment strategies. pic.twitter.com/XiTbfX06Kx — Ali (@ali_charts) March 16, 2023

Ali betonte, dass dieser Trend auf ein wachsendes Interesse und Engagement von institutionellen Investoren und sogenannten „Wal-ADA-Holdern“ hindeutet, die ihre Anlagestrategien auf die Kryptowährung ausrichten. Große Transaktionen, die laut der Analyseplattform IntoTheBlock mehr als 100.000 US-Dollar umfassen, gelten oft als Indikator für das Verhalten dieser einflussreichen Investoren. Eine Zunahme solcher Transaktionen könnte auf verstärkte Kauf- oder Verkaufsaktivitäten dieser Anlegergruppe zurückzuführen sein.

Häufig nutzen Wale, also große Anleger, Marktverluste oder Konsolidierungsphasen, um zusätzliche Vermögenswerte zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Während der Verfassung dieses Beitrags waren mehrere Kryptowährungen aufgrund der jüngsten Marktabschwächung von Verlusten betroffen.

Interessanterweise zeigt WhaleStats, dass Cardano in den letzten 24 Stunden zu den am stärksten gekauften Kryptowährungen der größten BSC-Wale gehört. Zudem weisen DefiLlama-Daten darauf hin, dass das DeFi-Ökosystem von Cardano beträchtliche Kapitalzuflüsse erfahren hat.

Die beste Plattform um in Cardano zu investieren ist aktuell OKX

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Kryptowährungen ist es entscheidend, sich auf eine vertrauenswürdige Handelsplattform zu verlassen. OKX, eine der führenden Krypto-Börsen weltweit, hat sich als die beste Wahl für Anleger erwiesen, die in Cardano (ADA) investieren möchten. Cardano, die vielversprechende Kryptowährung mit einem dezentralen Ökosystem, hat bereits viele Investoren und Enthusiasten angezogen. Hier sind einige Gründe, warum OKX die ideale Plattform für Ihr Cardano-Investment ist:

Benutzerfreundlichkeit: OKX bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Händler geeignet ist. Sie können problemlos ADA-Token kaufen, verkaufen und handeln, ohne sich durch komplexe Menüs und Optionen navigieren zu müssen. Sicherheit: Die Sicherheit Ihrer Investitionen hat bei OKX oberste Priorität. Die Plattform verwendet modernste Sicherheitsmaßnahmen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), mehrstufige Verschlüsselung und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen, um sicherzustellen, dass Ihre Cardano-Investitionen geschützt sind. Liquidität: OKX bietet hohe Liquidität für Cardano, was bedeutet, dass Sie jederzeit ADA-Token kaufen oder verkaufen können, ohne dass sich dies negativ auf den Preis auswirkt. Eine hohe Liquidität ist entscheidend, um schnelle und effiziente Handelstransaktionen zu ermöglichen. Niedrige Handelsgebühren: Im Vergleich zu anderen Börsen bietet OKX äußerst wettbewerbsfähige Handelsgebühren für Cardano. Dies bedeutet, dass Sie mehr von Ihrem Geld in ADA investieren können, anstatt es für Gebühren auszugeben. Kundensupport: Das engagierte Kundensupport-Team von OKX steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten und bei Problemen zu helfen. Egal, ob Sie Hilfe bei der Registrierung, dem Handel oder der Sicherheit Ihres Kontos benötigen – das Support-Team ist für Sie da. Staking-Möglichkeiten: OKX bietet Cardano-Investoren die Möglichkeit, ihre ADA-Token zu staken und attraktive Renditen zu erzielen. Durch das Staking können Sie passives Einkommen generieren und gleichzeitig das Cardano-Netzwerk unterstützen. Informationsressourcen: OKX verfügt über umfangreiche Informationsressourcen, die Ihnen dabei helfen, fundierte Entscheidungen über Ihre Cardano-Investitionen zu treffen. Die Plattform bietet Marktnachrichten, Analysen und pädagogische Materialien, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Anleger von großem Nutzen sind.

In Anbetracht all dieser Vorteile ist es keine Überraschung, dass OKX die bevorzugte Krypto-Plattform für Cardano-Investoren ist. Melden Sie sich noch heute bei OKX an und entdecken Sie, wie einfach es dort ist, sicher und zu guten Konditionen in Krypto zu investieren.