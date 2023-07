Cardano Kurs Prognose: Wird es für den ADA-Preis bald wieder bergauf gehen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährung Cardano (ADA) hat sich in den letzten Jahren als eines der führenden Blockchain-Projekte etabliert. Trotz beeindruckender Metriken und stetiger Entwicklungen im Netzwerk zeigt sich der Preis für ADA, dem nativen Token von Cardano, jedoch zuletzt etwas schwächer. Diese Analyse versucht, die Gründe für diese Diskrepanz zu ermitteln und zu bewerten, ob und wann eine Kehrtwende zu erwarten ist. Wir gehen dabei nicht nur auf die jüngsten Kursbewegungen und Marktdaten ein, sondern beleuchten auch die jüngsten technologischen Fortschritte und zukünftigen Aussichten von Cardano.

Cardanos Metriken zeigen Stärke, doch der ADA-Kurs schwächelt: Eine tiefergehende Analyse

Aktuell kann das Kryptowährungsprojekt Cardano interessante Metriken vorweisen, die ein starkes Engagement und eine wachsende Nutzerbasis innerhalb des Netzwerks zeigen. Dennoch zeigte sich der ADA-Kurs, der native Token des Cardano-Netzwerks, trotz dieser positiven Indikatoren in der jüngsten Vergangenheit schwächelnd.

In der vergangenen Woche musste der ADA-Kurs einige Einbußen hinnehmen, und verzeichnete einen Rückgang von fast 2 %. Dieser Rückgang steht in starkem Kontrast zu den lebhaften Aktivitäten innerhalb des Netzwerks. So erreichte die Anzahl der nativen Cardano-Token beispielsweise einen beeindruckenden Stand von 8,57 Millionen und die Gesamtzahl der Transaktionen innerhalb des Netzwerks überschritt 71 Millionen. Diese Zahlen deuten auf ein hohes Maß an Aktivität innerhalb des Netzwerks und eine robuste Benutzerbasis hin, was eigentlich als positiver Indikator für den ADA-Kurs gesehen werden sollte.

Ungeachtet des hohen Maßes an Netzwerkaktivität und Engagement scheinen die Investoren jedoch vorsichtig zu sein. Dies zeigt sich in den zurückgehenden Handelsvolumen und der sinkenden Preisvolatilität. Das Handelsvolumen ist ein wichtiges Maß für das Interesse der Investoren und seine Abnahme kann auf ein nachlassendes Interesse hindeuten. Ähnlich kann die abnehmende Preisvolatilität ein Zeichen dafür sein, dass weniger Investoren bereit sind, ADA zu kaufen oder zu verkaufen, was wiederum auf ein abnehmendes Interesse hinweist.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die hohe Wal-Aktivität um ADA. Wale sind große Investoren, die eine beträchtliche Menge an Kryptowährung halten. Ihre Aktivität kann einen erheblichen Einfluss auf den Preis einer Kryptowährung haben. Die hohe Wal-Aktivität bei ADA könnte also ein positives Zeichen sein und darauf hindeuten, dass große Investoren trotz der aktuellen Preisentwicklung weiterhin Vertrauen in ADA haben.

Trotz des jüngsten Rückgangs zeigt der ADA-Kurs auf eine längere Zeitspanne betrachtet immer noch ein positives Bild. So liegt ADA auf Sicht von sechs Monaten immer noch leicht im Plus. Dies lässt darauf schließen, dass der längerfristige Aufwärtstrend nach wie vor intakt sein könnte. In diesem Zusammenhang könnte der jüngste Ausverkauf von ADA eher als Konsolidierungsphase gesehen werden, eine natürliche und gesunde Entwicklung in jedem Marktzyklus, als eine Trendumkehr.

Cardano: Ein umfassender Blick auf die kontinuierlichen Entwicklungen

Cardano hat sich unermüdlich bemüht, neue Höhen zu erreichen und seine Präsenz auf dem globalen Kryptowährungsmarkt zu stärken. Die letzte Woche markierte einen bedeutenden Schritt in diesem Bestreben, mit Fokus auf eine verbesserte Skalierbarkeit. Mehrere Teams von Cardano waren in dieser Phase involviert, darunter die Hydra und Mithril Teams, deren herausragende Leistungen in den jüngsten Entwicklungsberichten ausdrücklich erwähnt wurden.

Das Mithril-Team von Cardano ist für die Entwicklung und Implementierung der Infrastruktur für den Beta-Launch im Hauptnetz verantwortlich. Dieser Schritt ist ein bedeutender Fortschritt im Hinblick auf die Skalierbarkeitsbestrebungen des Netzwerks. Während der Aufbau der Infrastruktur einen großen Teil ihrer Arbeit ausmacht, hat das Mithril-Team parallel auch ein einfaches Stress-Test-Tool entwickelt.

Parallel zum Mithril-Team arbeitet das Hydra-Team an der Verbesserung der Hydra-Node-Leistung. Der Fokus liegt dabei auf der Erforschung der Event-Sourced Persistence, einer Technologie, die es erlaubt, Datenänderungen zu speichern und dadurch die Effizienz der Systeme zu erhöhen. Diese Fortschritte könnten zur Verbesserung der Hydra-Node-Leistung beitragen, was einen bedeutenden Einfluss auf die Gesamtperformance des Cardano-Netzwerks haben könnte.

ICYMI: the #EssentialCardano development update is live and packed full of all the details of what’s been going on development-wise on #Cardano.



Check it out now! https://t.co/6GMKPgIsrl — Input Output (@InputOutputHK) July 23, 2023

Indessen hat das Plutus Tools Team kontinuierlich an der Einrichtung des Laufzeit-Monitorings für die Marconi-Sidechain gearbeitet. Dieses Team ist für die Entwicklung und Implementierung neuer Technologien und Tools zuständig, die zur Verbesserung und Erweiterung der Funktionalität des Cardano-Netzwerks beitragen. Dazu gehört auch die Hinzufügung von Antwortfeldern zu den Indexern, die dazu dienen, Informationen effizienter zu suchen und abzurufen. Das Team hat außerdem die Funktionalität des eigenständigen Emulators untersucht, ein Schritt, der das Potenzial hat, die Funktionalität und Effizienz des Netzwerks weiter zu verbessern.

Das Daedalus-Team, ein weiterer wichtiger Akteur im Entwicklungsprozess von Cardano, hat kürzlich sein v.5.3.0-Update veröffentlicht. Dieses Update brachte eine Reihe wichtiger Verbesserungen und neue Funktionen, darunter die Unterstützung für den neuen Projekt Catalyst Registrierungsprozess. Dieser Prozess ist Teil von Cardanos Bemühungen, die Partizipation und das Engagement der Gemeinschaft zu erhöhen. Darüber hinaus wurde die Stabilität der Wechselkurs-Konvertierungsfunktion verbessert, ein entscheidender Aspekt für die Nutzererfahrung und die Anziehungskraft von Cardano.

All diese Entwicklungen und die ganze Arbeit der verschiedenen Teams von Cardano zeugen von der Anstrengung, die hier unternommen wird, um das Projekt trotz kurzfristiger Kursverluste des ADA-Tokens vorranzubringen.

