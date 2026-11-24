So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Cardano verlieren können.

Am 23.11.2025 lag der Kurs von Cardano bei 0,4086 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 24 475,59 ADA im Portfolio. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0,1480 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 621,56 USD wert. Damit wäre das Investment 63,78 Prozent weniger wert.

Bei 0,1431 USD erreichte der Coin am 20.11.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 09.12.2025 bei 0,4697 USD.

Redaktion Finanzen.net