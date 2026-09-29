ADA-Performance im Fokus 29.09.2026 19:43:13

Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet

Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Cardano Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde Cardano bei 0,2492 USD gehandelt. Bei einer ADA-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 401,33 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 28.09.2026 gerechnet (0,2468 USD), wäre das Investment nun 99,04 USD wert. Damit wäre die Investition 0,96 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,8717 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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