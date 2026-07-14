Cardano: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Cardano verlieren können.

Vor 5 Jahren kostete ein Cardano 1,262 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 792,17 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1571 USD), wäre die Investition nun 124,47 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 87,55 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Am 17.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net