|Langfristige Investition
10.03.2026 19:43:13
Cardano: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Cardano war am 09.03.2021 1,193 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in ADA investierten, hätten nun 838,24 Cardano im Portfolio. Da sich der Kurs von ADA-USD gestern auf 0,2549 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 213,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 78,63 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,2453 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,9627 USD und wurde am 17.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
