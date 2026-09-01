Cardano: So viel Wert wäre mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Cardano Investoren gebracht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Cardano 0,8111 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12 328,88 ADA im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 438,83 USD, da sich der Wert eines Coins am 31.08.2026 auf 0,1978 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 75,61 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Cardano am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,9296 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net