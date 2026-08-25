|Investition im Check
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25.08.2026 19:43:13
Cardano: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Vor 5 Jahren notierte Cardano bei 2,716 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ADA investiert hätte, befänden sich nun 368,24 Cardano in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 81,42 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.08.2026 auf 0,2211 USD belief. Mit einer Performance von -91,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Am 13.09.2025 stieg Cardano auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9296 USD.
Redaktion finanzen.net
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