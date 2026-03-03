Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Am 02.03.2023 wurde Cardano bei 0,3500 USD gehandelt. Bei einer ADA-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285,70 Cardano in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 79,08 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,2768 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,92 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,2453 USD. Am 05.03.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,9762 USD.

Redaktion finanzen.net