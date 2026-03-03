|Lohnende Cardano-Investition?
|
03.03.2026 19:43:13
Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Am 02.03.2023 wurde Cardano bei 0,3500 USD gehandelt. Bei einer ADA-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 285,70 Cardano in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären gestern 79,08 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,2768 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,92 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,2453 USD. Am 05.03.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,9762 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1613
|
-0,0076
|
|
-0,65
|Japanischer Yen
|
182,96
|
-0,9900
|
|
-0,54
|Britische Pfund
|
0,8696
|
-0,0024
|
|
-0,28
|Schweizer Franken
|
0,9085
|
-0,0023
|
|
-0,25
|Hongkong-Dollar
|
9,0638
|
-0,0778
|
|
-0,85
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.