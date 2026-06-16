|Rentables Cardano-Investment?
|
16.06.2026 19:43:13
Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Cardano notierte am 15.06.2023 bei 0,2617 USD. Bei einem ADA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 382,09 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1784 USD), wäre das Investment nun 68,18 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,82 Prozent.
Am 05.06.2026 fiel ADA auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1567 USD. Am 17.08.2025 stieg Cardano auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1506
|
-0,0104
|
|
-0,90
|Japanischer Yen
|
184,73
|
-1,5300
|
|
-0,82
|Britische Pfund
|
0,8654
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9197
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,0125
|
-0,0821
|
|
-0,90
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Leitzins bleibt unverändert: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- US-Börsen tiefer -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street ging es nach unten. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.