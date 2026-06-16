Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Cardano notierte am 15.06.2023 bei 0,2617 USD. Bei einem ADA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 382,09 Cardano. Mit dem ADA-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1784 USD), wäre das Investment nun 68,18 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,82 Prozent.

Am 05.06.2026 fiel ADA auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1567 USD. Am 17.08.2025 stieg Cardano auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net