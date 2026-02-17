Entwicklung der Anlage 17.02.2026 19:43:13

Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Cardano gebracht.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Cardano 0,8729 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in ADA investierten, hätten nun 1 145,62 Cardano im Portfolio. Die gehaltenen Cardano wären gestern 327,33 USD wert gewesen, da sich der ADA-USD-Kurs auf 0,2857 USD belief. Damit wäre die Investition 67,27 Prozent weniger wert.

Bei 0,2453 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Cardano am 02.03.2025 bei 1,133 USD.

