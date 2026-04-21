|Performance der Investition
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21.04.2026 19:43:13
Cardano: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Vor 5 Jahren kostete ein Cardano 1,261 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 793,02 Cardano im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 196,86 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.04.2026 auf 0,2482 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 80,31 Prozent verringert.
Bei 0,2362 USD erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 17.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.
Redaktion finanzen.net
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