Cardano: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Vor 1 Jahr wurde Cardano bei 0,7701 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in ADA investiert worden wären, hätte man nun 12 985,52 Cardano im Portfolio. Da sich der Wert von Cardano am 23.02.2026 auf 0,2623 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 405,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,94 Prozent verringert.

Bei 0,2453 USD erreichte ADA am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 02.03.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,133 USD.

Redaktion finanzen.net