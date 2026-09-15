|Investment im Check
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15.09.2026 19:43:13
Cardano: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Cardano notierte am 14.09.2021 bei 2,397 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 417,26 Cardano im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,15 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.09.2026 auf 0,2089 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 87,15 USD entspricht einer negativen Performance von 91,29 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano liegt derzeit bei 0,9250 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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