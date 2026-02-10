Krypto-Performance im Fokus 10.02.2026 19:43:13

Cardano: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Cardano Anlegern gebracht.

Cardano wurde am 09.02.2023 bei 0,3687 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ADA investiert, befänden sich nun 271,24 Cardano in seinem Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 09.02.2026 gerechnet (0,2698 USD), wäre das Investment nun 73,18 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 26,82 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von ADA wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,2453 USD. Bei 1,133 USD erreichte Cardano am 02.03.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com

