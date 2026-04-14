Cardano: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Gestern vor 3 Jahren notierte Cardano bei 0,4257 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 234,89 Cardano. Die Anlage hätte nun einen Wert von 58,31 USD, da sich der Wert von Cardano am 13.04.2026 auf 0,2482 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 41,69 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ADA am 12.04.2026 bei 0,2362 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano liegt derzeit bei 0,9627 USD und wurde am 17.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net