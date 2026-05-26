|Lukrativer ADA-Einstieg?
|
26.05.2026 19:43:13
Cardano: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Am 25.05.2023 kostete Cardano 0,3584 USD. Bei einer ADA-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 279,05 Cardano. Die gehaltenen Coins wären am 25.05.2026 bei einem ADA-USD-Kurs von 0,2435 USD 67,95 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 32,05 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 12.04.2026 bei 0,2362 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 17.08.2025 bei 0,9627 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1633
|
-0,0006
|
|
-0,05
|Japanischer Yen
|
185,31
|
0,4000
|
|
0,22
|Britische Pfund
|
0,8649
|
0,0028
|
|
0,32
|Schweizer Franken
|
0,9139
|
0,0024
|
|
0,26
|Hongkong-Dollar
|
9,1152
|
-0,0031
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.