Cardano: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Cardano Investoren gebracht.

Am 25.05.2023 kostete Cardano 0,3584 USD. Bei einer ADA-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 279,05 Cardano. Die gehaltenen Coins wären am 25.05.2026 bei einem ADA-USD-Kurs von 0,2435 USD 67,95 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert der Investition um 32,05 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 12.04.2026 bei 0,2362 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 17.08.2025 bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net