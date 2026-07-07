Langzeit-Performance 07.07.2026 19:43:13

Cardano: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Cardano: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investment in Cardano hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 06.07.2023 kostete Cardano 0,2806 USD. Bei einer Investition von 100 USD in ADA zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 356,36 Cardano. Da sich der ADA-USD-Kurs gestern auf 0,1842 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,64 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 34,36 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0,1434 USD. Am 17.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net

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