19.11.2025 03:03:33

Cathie Wood Bets Big On These Stocks As Bitcoin, Ethereum Crash —Dumps Instagram Rival

This article Cathie Wood Bets Big On These Stocks As Bitcoin, Ethereum Crash —Dumps Instagram Rival originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1562
-0,0019
-0,17
Japanischer Yen
180,86
0,7700
0,43
Britische Pfund
0,8819
0,0011
0,13
Schweizer Franken
0,9284
0,0023
0,25
Hongkong-Dollar
9,0034
-0,0116
-0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:11 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX steigt kräftig -- DAX fester -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex tendiert ebenso fester. Die Wall Street verbucht knappe Gewinne. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen