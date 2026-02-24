24.02.2026 11:11:05

Cathie Wood-Citrini Clash Over DoorDash After Ark Purchases Around $5.4 Million Of DASH Stock

This article Cathie Wood–Citrini Clash Over DoorDash After Ark Purchases Around $5.4 Million Of DASH Stock originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1781
-0,0007
-0,06
Japanischer Yen
183,5
1,2600
0,69
Britische Pfund
0,8722
-0,0015
-0,17
Schweizer Franken
0,9114
-0,0011
-0,12
Hongkong-Dollar
9,2151
-0,0014
-0,02
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Wall Street sehr stark -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen