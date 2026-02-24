|
24.02.2026 11:11:05
Cathie Wood-Citrini Clash Over DoorDash After Ark Purchases Around $5.4 Million Of DASH Stock
This article Cathie Wood–Citrini Clash Over DoorDash After Ark Purchases Around $5.4 Million Of DASH Stock originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1781
|
-0,0007
|
|
-0,06
|Japanischer Yen
|
183,5
|
1,2600
|
|
0,69
|Britische Pfund
|
0,8722
|
-0,0015
|
|
-0,17
|Schweizer Franken
|
0,9114
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,2151
|
-0,0014
|
|
-0,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Wall Street sehr stark -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.