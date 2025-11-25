|
25.11.2025 03:31:35
Cathie Wood Drops $32 Million On CoreWeave Stock, Buys Bitcoin Dip Via ARKB — Ark Invest Also Picks Shares Of This George Soros-Backed Company
This article Cathie Wood Drops $32 Million On CoreWeave Stock, Buys Bitcoin Dip Via ARKB — Ark Invest Also Picks Shares Of This George Soros-Backed Company originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1525
|
0,0010
|
|
0,09
|Japanischer Yen
|
180,71
|
0,5300
|
|
0,29
|Britische Pfund
|
0,8791
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9316
|
0,0006
|
|
0,06
|Hongkong-Dollar
|
8,9685
|
0,0079
|
|
0,09
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.