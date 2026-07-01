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01.07.2026 05:01:59
Cathie Wood Loads Up on Coinbase, Bullish, Circle as Bitcoin, Ethereum Slide — Ark is Buying Amazon and Selling Alibaba Shares
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Devisenkurse
|Name
|Kurs
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|Dollarkurs
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1,1384
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-0,0038
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-0,34
|Japanischer Yen
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184,925
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|Britische Pfund
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0,8573
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-0,0041
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-0,48
|Schweizer Franken
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0,9206
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-0,0026
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-0,28
|Hongkong-Dollar
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8,9298
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-0,0275
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-0,31
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