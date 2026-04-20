20.04.2026 19:09:15

Cathie Wood Trims Bitcoin Target As Ark Invest Reduces Circle, Bullish Positions

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