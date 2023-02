CCHG Kurs Prognose: Wie weit kann der Coin von C+Charge ansteigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Die Frage, wie weit der Coin von C+Charge steigen kann, dürften sich inzwischen wohl viele stellen. Während der gesamte Kryptomarkt sich von einer extrem bullischen Seite zeigt, werden auch jeden Tag tausende Dollar in den CCHG investiert. Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren und damit wird auch die Frage immer wichtiger, wie weit der Coin nach seinem Launch ansteigen kann.

Es ist schwierig, die Zukunft von Blockchain-Plattformen und Kryptowährungen vorherzusagen, die sich noch in der Entwicklung befinden. Für eine gründliche Analyse ist es wichtig, den Verwendungszweck und die Anzahl der potenziellen Benutzer sorgfältig zu prüfen.

Derzeit ist der C+Charge-Token nur über den exklusiven Vorverkauf erhältlich, was es unmöglich macht, seine Preisbewegungen in naher Zukunft durch technische Analysen vorherzusagen. Aber das bedeutet nicht, dass wir das Wachstumspotenzial von C+Charge nicht anhand seiner Fundamentaldaten und dem Usecase, den das Projekt im Krypto-Space bietet, analysieren können, um einen Einblick in die Zukunftsaussichten von C+Charge zu erhalten.

Wachstumsmarkt:

Der Markt, auf dem C+Charge sich positioniert, ist jetzt schon riesig und wächst Jahr für Jahr. Die Klimaziele sind hoch gesteckt und der Umstieg auf Elektromobilität ist einer der größten Hebel, um diese zu erreichen. Im Jahr 2022 lag der Anteil an Elektrofahrzeugen in Deutschland gerade mal bei 2,6 Prozent. Bei den Neuanmeldungen dagegen schon bei 13 %. Beides Zahlen, die sich in den nächsten Jahren noch deutlich steigern müssen und werden, um die Vorgaben zu erreichen. Die meisten Fahrzeughersteller haben das Ende der Verbrennermotoren schon angekündigt.

Selbst wenn es langfristig nur gelingt, den Anteil der E-Autos auf 50 % zu heben, bedeutet das eine Vervielfachung gegenüber dem jetzigen Stand. Damit hat auch der CCHG das Potenzial, in den nächsten Jahren eine Vervielfachung des Kurses zu erreichen.

Preiserhöhung bis zum Listing

Der CCHG steigt bereits im Vorverkauf deutlich an. Ein Effekt, von dem Anleger, die noch in der ersten Stufe des Presales einsteigen, deutlich profitieren können. In der ersten Stufe ist der CCHG aktuell noch für 0,013 USDT erhältlich. In Phase zwei steigt der Preis bereits auf 0,0165 USDT an, bevor er in der dritten Stufe auf 0,020 USDT erhöht wird. In der vierten und letzten Phase des Vorverkaufs kostet ein CCHG-Token bereits 0,025 USDT. Das bedeutet, dass Investoren der ersten Stufe bereits bis zum Ende des Vorverkaufs einen Buchgewinn von mehr als 92 % verzeichnen können.

Deutlich höherer Anstieg nach dem Listing an den Börsen

Die regelmäßigen Preiserhöhungen im Vorverkauf dürften dabei noch lange nicht das Ende sein. Wenn der Presale beendet ist, soll der CCHG bereits im März 2023 an den ersten Exchanges gelistet werden. Wenn der Coin im Anschluss frei gehandelt werden kann, kann sich der Preis schlagartig in beide Richtungen entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass mit einer Vervielfachung der Anzahl an Elektrofahrzeugen und einem ständig erweiterten Ladenetz auch der CCHG-Kurs ständig weiter ansteigt und seinen Wert vervielfacht.

Mit der Möglichkeit, einen Teil der Kosten für eine Ladung wieder zurückzubekommen, dürfte sich C+Charge auch bei den Fahrern selbst schnell herumsprechen und größter Beliebheit erfreuen. In der Vergangenheit haben Coins, die nach dem ICO an den Kryptobörsen gelistet wurden, oft Preisexplosionen von 1.000 % und mehr hingelegt, wenn das Konzept dahinter gestimmt hat. Geht man beim CCHG von einer ähnlichen Entwicklung aus, würde der Preis innerhalb kürzester Zeit auf 0,25 USDT ansteigen.

Jetzt noch im Vorverkauf einsteigen und bei der nächsten möglichen Kursexplosion dabei sein.

Unter der Berücksichtigung, dass sich dich Anzahl der zugelassenen Elektrofahrzeuge nun von Jahr zu Jahr erhöhen wird, bedeutet das auch von Jahr zu Jahr steigende Kurse für den CCHG. Verdoppeln sich die Neuzulassungen bei den Stromern innerhalb eines Jahres, ist es auch gut möglich, dass sich der CCHG dann mittelfristig auch nochmal verdoppelt und auf 0,50 USDT ansteigt. Wenn der Kryptomarkt im Allgemeinen weiterhin so stark bullisch bleibt, ist auch ein deutlich höherer Anstieg möglich. Ein CCHG-Kurs von 0,50 USDT würde vom aktuellen Preisniveau aus ein Plus von mehr als 3.700 % bedeuten.

Wie bereits erwähnt, ist es am Kryptomarkt schwer möglich, Vorhersagen zu treffen. Sogar beim Bitcoin liegen die Langzeit-Prognosen irgendwo zwischen 0 und 1.000.000 Dollar und es muss auch jedem klar sein, dass niemand mit Sicherheit weiß, was die Zukunft bringt. Weder für eine Aktie, noch für eine Kryptowährung. Allerdings kann man Überlegungen anstellen, welchen Nutzen ein Coin bringt, welches Potenzial der jeweilige Markt mitbringt und was das für den Kurs bedeuten könnte. Unter diesen Voraussetzungen hat der CCHG auf jeden Fall das Potenzial, nach Abschluss des Vorverkaufs noch erheblich anzusteigen und Investoren, die bereits im Presale eingestiegen sind, enorme Renditen einzubringen.

Hier gehts direkt zum CCHG-Presale.





Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.